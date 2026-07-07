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Contrata Mónaco al DT Filipe Luís

Por AP

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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Contrata Mónaco al DT Filipe Luís
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      MÓNACO.- El entrenador brasileño Filipe Luís fue contratado el lunes para dirigir al Mónaco, lo que le da al delantero del Mundial de Estados Unidos Folarin Balogun un nuevo técnico en el club.

      Filipe Luís reemplaza a Sebastien Pocognoli, quien fue despedido por el Mónaco el mes pasado tras un decepcionante cierre de temporada, cuando el equipo terminó la liga francesa en el séptimo puesto.

      El Mónaco informó que el brasileño, de 40 años, firmó un contrato hasta junio de 2028 luego de dejar al Flamengo de Brasil en marzo.

      Una de las grandes tareas iniciales de Filipe Luís será mantener en el club a dos de las figuras del Mónaco —Balogun y el muy valorado mediapunta francés Maghnes Akliouche.

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      Aunque el Mónaco estuvo cerca de dar la sorpresa cuando perdió 5-4 en el global ante el Paris Saint-Germain en su repechaje de la Liga de Campeones, el equipo se desinfló en la Ligue 1 y volvió a quedarse sin la clasificación a la principal competición europea. En su lugar, disputará el próximo mes el repechaje de la Conference League.

      Pocognoli llegó en octubre como reemplazo de Adi Hütter, pero perdió 13 de 38 partidos en total.

      Filipe Luís estuvo anteriormente al frente de Flamengo, donde ganó varios títulos importantes, incluida la Copa Libertadores en 2025. El Mónaco señaló que, a lo largo de dos temporadas dirigiendo a Flamengo, registró 62 victorias, 21 empates y 16 derrotas.

      Como jugador, el exlateral izquierdo militó en el Atlético de Madrid, con el que ganó La Liga en 2014, la Copa del Rey en 2013 y dos títulos de la Liga Europa. También jugó en el Chelsea, con el que ganó la Liga Premier en 2015.

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