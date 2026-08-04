Correrá Tadej Pogacar la Vuelta a España

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MADRID.- Tadej Pogacar, quien acaba de conquistar su Tour de Francia, regresa a la Vuelta a España tras una ausencia de siete años para perseguir un triplete de títulos en las Grandes Vueltas.

El equipo UAE Team Emirates-XRG del ciclista esloveno anunció el lunes para la carrera de tres semanas. Confirmando que Pogacar participará después de conseguir el mes pasado una quinta corona del Tour e igualar el récord de la ronda gala.

"Fue mi primera Gran Vuelta en 2019 y una experiencia increíble", "Pogacar. "España es un país que me encanta visitar y en el que me gusta competir, y creo que ha llegado el momento de volver".

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Pogacar se unió al belga Eddy Merckx, al español Miguel Indurain y a los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault como los únicos corredores con cinco títulos del Tour de Francia en su palmarés.

Sin embargo, a diferencia de corredores masculinos como Hinault, Anquetil, Merckx y Jonas Vingegaard, Pogacar no ha ganado la Vuelta a España para completar un triplete de victorias en las Grandes Vueltas.

Pogacar, que ganó el Giro de Italia en 2024 con una amplia ventaja, también aspira a convertirse en apenas el cuarto corredor masculino en ganar la Vuelta y el Tour de Francia en el mismo año, después de Anquetil, Hinault y Chris Froome.

Vuelta a España

La edición número 81 de la Vuelta comienza el 22 de agosto con una contrarreloj individual en Mónaco —donde vive Pogacar— antes de avanzar por Francia y Andorra rumbo a España. Concluye en Granada el 13 de septiembre tras casi 3.300 kilómetros de competición.

Pogacar, de 27 años, ganó tres etapas cuando terminó tercero en su última y, hasta ahora, única participación en la Vuelta.

João Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke, Domen Novak e Ivo Oliveira completan el equipo UAE Team Emirates-XRG