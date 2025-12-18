Critican a Alexis Vega por regalar dinero a fanáticos

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- Toluca logró el pasado domingo, en la cancha del Estadio Nemesio Diez, su título número doce en la historia al derrotar en un dramático partido a Tigres en tanda de penaltis.

Luego del triunfo, que significó el bicampeonato, los festejos del equipo escarlata comenzaron y destacó el tradicional desfile de campeones por las principales calles de Toluca.

El evento reunió a miles de aficionados de los Diablos Rojos y se volvió tendencia en redes sociales por el comportamiento de Alexis Vega, quien celebró en grande el resultado y dejó una imagen que generó polémica.

El exjugador de Chivas, que ha tenido un repunte en su carrera y aspira a llegar a la Copa del Mundo, sacó durante una parte del recorrido un fajo de billetes de quinientos pesos de su bolsa y los regaló a los aficionados.

El gesto de Vega desató la reacción de los seguidores en la parte baja del camión y llegó a las redes sociales, plataformas en las que recibió duros comentarios de los usuarios, quienes señalaron que el futbolista humilló a su afición.

"JAJAJAJAJAJAJA TRATANDO A LA AFICIÓN COMO MASCOTAS, QUÉ PENA", "qué poco valor de Alexis Vega al humillar a su afición así", "en pocas palabras les dijo jodidos", fueron algunos de los comentarios con más reacciones.

Después de la celebración con el equipo, Alexis Vega regresará a los trabajos para terminar su recuperación y espera retomar el ritmo para ir por más logros en el Clausura 2026.