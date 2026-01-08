logo pulso
EA Sports FC abre votación del Equipo del Año 2026

El EA SPORTS FC 26 activó las votaciones del TOTY, con nuevos premios como Capitán y Capitana

Por El Universal

Enero 08, 2026 08:15 a.m.
A
EA Sports FC abre votación del Equipo del Año 2026

Como cada año, EA Sports FC celebra el TOTY (Equipo del año, por sus siglas en inglés) uno de los premios más emblemáticos para la marca y en los cuales nomina a prestigiosos jugadores y jugadoras de todo el mundo.

Lo mejor es que los fanáticos ya pueden votar por sus favoritos tanto en la web como en el propio juego, además que a partir del 9 de enero podrán votar a través de las redes sociales de EA SPORTS FC en Instagram y X.

Además, EA SPORTS FC 26 también ha introducido un nuevo premio: Capitán y Capitana, el cual ha sido creado para reconocer a los y las futbolistas que realmente han trascendido a lo largo del año calendario.

Por otro lado, EA Sports también ha regresado Futbolista N.12, el cual le brinda a la comunidad la oportunidad de ayudar a homenajear a un futbolista masculino y una femenina que haya tenido una actuación sobresaliente en 2025 y que no logró estar incluido en los Mejores XI.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Quienes resulten ganadores en las votaciones, serán revelados el 15 de enero estando disponibles en el juego el mismo día en FC Mobile y el 16 de enero en EA SPORTS FC 26.

Los ítems TOTY llegarán a EA SPORTS FC 26 del 16 al 30 de enero. Durante la primera fase, del 16 al 22 de enero, los delanteros, mediocampistas, defensores y arqueros de los Equipos del Año se incorporarán de forma escalonada al pozo de ítems de Ultimate Team.

Posteriormente, del 23 al 30 de enero, estarán disponibles todos los ítems del Mejor XI del Equipo del Año, junto con el y la Futbolista N.°12 y las Menciones Honorables, también dentro de los paquetes de Ultimate Team.

Ellos son los nominados al Equipo del año 2026

Hombres:

Arqueros:

Alisson

Thibaut Courtois

David Raya

Gianluigi Donnarumma

Manuel Neuer

Jan Oblak

Mile Svilar

Defensores:

David Raum

Jonathan Tah

Andrei Ra?iu

Dean Huijsen

Jules Koundé

Marcos Llorente

Alessandro Bastoni

Amir Rrahmani

Gabriel

Maximilian Mittelstädt

Marc Guéhi

Marquinhos

Micky van de Ven

William Saliba

Willian Pacho

Virgil van Dijk

Marc Cucurella

Nuno Mendes

Denzel Dumfries

Nico Schlotterbeck

Mediocampistas:

Grimaldo

Luis Díaz

Michael Olise

Ritsu Doan

Federico Valverde

Frenkie de Jong

Lamine Yamal

Nico Williams

Pedri

Raphinha

Cole Palmer

Evander

Jamal Musiala

Jude Bellingham

Kenan Y?ld?z

Nico Paz

Angelo Stiller

Riyad Mahrez

Declan Rice

Felix Nmecha

Joshua Kimmich

Moisés Caicedo

Pierre-Emile Højbjerg

Ryan Gravenberch

André-Franck Zambo Anguissa

Bruno Guimarães

Corentin Tolisso

João Neves

Nicolò Barella

Scott McTominay

Vitinha

Salem Al-Dawsari

Maghnes Akliouche

Mohamed Salah

Riccardo Orsolini

Delanteros:

Harry Kane

Patrik Schick

Serhou Guirassy

Ayoze Pérez

Julián Alvarez

Kylian Mbappé

Robert Lewandowski

Bradley Barcola

Khvicha Kvaratskhelia

Son Heung-min

Vini Jr.

Anders Dreyer

Antony

Bryan Mbeumo

Christian Pulisic

Désiré Doué

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Emanuel Emegha

Erling Haaland

Jean-Philippe Mateta

Karim Benzema

Lautaro Martínez

Moise Kean

Ousmane Dembélé

Romelu Lukaku

Viktor Gyökeres

Mujeres

Arqueras:

Chiamaka Nnadozie

Hannah Hampton

Christiane Endler

Defensoras:

Leah Williamson

Lauren

Kayla Sharples

Millie Bright

Wendie Renard

Tara McKeown

Vanessa Gilles

Katie McCabe

Mediocampistas:

Georgia Stanway

Erin Cuthbert

Keira Walsh

Bernadette Amani

Yui Hasegawa

Patri Guijarro

Taylor Flint

Aitana Bonmatí

Alexia Putellas

Janina Minge

Chloe Kelly

Delphine Cascarino

Trinity Rodman

Ella Toone

Laura Freigang

Caroline Weir

Fiamma Benítez

Delanteras:

Claudia Pina

Tabitha Chawinga

Linda Caicedo

Lineth Beerensteyn

Temwa Chawinga

Caroline Graham Hansen

Elena Julve.

