EA Sports FC abre votación del Equipo del Año 2026
El EA SPORTS FC 26 activó las votaciones del TOTY, con nuevos premios como Capitán y Capitana
Como cada año, EA Sports FC celebra el TOTY (Equipo del año, por sus siglas en inglés) uno de los premios más emblemáticos para la marca y en los cuales nomina a prestigiosos jugadores y jugadoras de todo el mundo.
Lo mejor es que los fanáticos ya pueden votar por sus favoritos tanto en la web como en el propio juego, además que a partir del 9 de enero podrán votar a través de las redes sociales de EA SPORTS FC en Instagram y X.
Además, EA SPORTS FC 26 también ha introducido un nuevo premio: Capitán y Capitana, el cual ha sido creado para reconocer a los y las futbolistas que realmente han trascendido a lo largo del año calendario.
Por otro lado, EA Sports también ha regresado Futbolista N.12, el cual le brinda a la comunidad la oportunidad de ayudar a homenajear a un futbolista masculino y una femenina que haya tenido una actuación sobresaliente en 2025 y que no logró estar incluido en los Mejores XI.
Quienes resulten ganadores en las votaciones, serán revelados el 15 de enero estando disponibles en el juego el mismo día en FC Mobile y el 16 de enero en EA SPORTS FC 26.
Los ítems TOTY llegarán a EA SPORTS FC 26 del 16 al 30 de enero. Durante la primera fase, del 16 al 22 de enero, los delanteros, mediocampistas, defensores y arqueros de los Equipos del Año se incorporarán de forma escalonada al pozo de ítems de Ultimate Team.
Posteriormente, del 23 al 30 de enero, estarán disponibles todos los ítems del Mejor XI del Equipo del Año, junto con el y la Futbolista N.°12 y las Menciones Honorables, también dentro de los paquetes de Ultimate Team.
Ellos son los nominados al Equipo del año 2026
Hombres:
Arqueros:
Alisson
Thibaut Courtois
David Raya
Gianluigi Donnarumma
Manuel Neuer
Jan Oblak
Mile Svilar
Defensores:
David Raum
Jonathan Tah
Andrei Ra?iu
Dean Huijsen
Jules Koundé
Marcos Llorente
Alessandro Bastoni
Amir Rrahmani
Gabriel
Maximilian Mittelstädt
Marc Guéhi
Marquinhos
Micky van de Ven
William Saliba
Willian Pacho
Virgil van Dijk
Marc Cucurella
Nuno Mendes
Denzel Dumfries
Nico Schlotterbeck
Mediocampistas:
Grimaldo
Luis Díaz
Michael Olise
Ritsu Doan
Federico Valverde
Frenkie de Jong
Lamine Yamal
Nico Williams
Pedri
Raphinha
Cole Palmer
Evander
Jamal Musiala
Jude Bellingham
Kenan Y?ld?z
Nico Paz
Angelo Stiller
Riyad Mahrez
Declan Rice
Felix Nmecha
Joshua Kimmich
Moisés Caicedo
Pierre-Emile Højbjerg
Ryan Gravenberch
André-Franck Zambo Anguissa
Bruno Guimarães
Corentin Tolisso
João Neves
Nicolò Barella
Scott McTominay
Vitinha
Salem Al-Dawsari
Maghnes Akliouche
Mohamed Salah
Riccardo Orsolini
Delanteros:
Harry Kane
Patrik Schick
Serhou Guirassy
Ayoze Pérez
Julián Alvarez
Kylian Mbappé
Robert Lewandowski
Bradley Barcola
Khvicha Kvaratskhelia
Son Heung-min
Vini Jr.
Anders Dreyer
Antony
Bryan Mbeumo
Christian Pulisic
Désiré Doué
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Emanuel Emegha
Erling Haaland
Jean-Philippe Mateta
Karim Benzema
Lautaro Martínez
Moise Kean
Ousmane Dembélé
Romelu Lukaku
Viktor Gyökeres
Mujeres
Arqueras:
Chiamaka Nnadozie
Hannah Hampton
Christiane Endler
Defensoras:
Leah Williamson
Lauren
Kayla Sharples
Millie Bright
Wendie Renard
Tara McKeown
Vanessa Gilles
Katie McCabe
Mediocampistas:
Georgia Stanway
Erin Cuthbert
Keira Walsh
Bernadette Amani
Yui Hasegawa
Patri Guijarro
Taylor Flint
Aitana Bonmatí
Alexia Putellas
Janina Minge
Chloe Kelly
Delphine Cascarino
Trinity Rodman
Ella Toone
Laura Freigang
Caroline Weir
Fiamma Benítez
Delanteras:
Claudia Pina
Tabitha Chawinga
Linda Caicedo
Lineth Beerensteyn
Temwa Chawinga
Caroline Graham Hansen
Elena Julve.
El Universal
