Cruz Azul, por tercera victoria consecutiva

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México.- Parece que Cruz Azul encontró el rumbo en el momento indicado. Dos victorias al hilo en camino a la Liguilla y ahora buscará confirmar su buen paso en territorio queretano en su visita a los Gallos Blancos, con el firme objetivo de mantenerse en la pelea por los primeros puestos del Apertura 2026.

El equipo dirigido por Joel Huiqui llega ubicado en el tercer lugar de la clasificación, con 23 puntos, apenas por debajo de América y Guadalajara. Después de golear 5-0 a Juárez, los cementeros volvieron a responder contra Pachuca (2-1), resultados que fortalecen su confianza de cara a la recta final de la fase regular.

Además, el compromiso tendrá un ingrediente especial para la institución celeste. Antes de jugar en el estadio La Corregidora, el equipo regresó a Ciudad Cooperativa Hidalgo, lugar ligado a sus orígenes, para realizar un entrenamiento especial en el estadio Refundación, que además contó con la presencia de la afición cementera.

Sin embargo, el buen momento de La Máquina tendrá una prueba contra unos Gallos Blancos que necesitan reaccionar para seguir aspirando a un lugar en la Fiesta Grande. Querétaro ocupa el octavo puesto, con 20 unidades, pero llega después de sufrir dos derrotas consecutivas: cayó 5-0 con Santos Laguna y posteriormente perdió 2-1 frente al Atlético de San Luis.

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Aunque los queretanos buscarán aprovechar su localía para recuperar el buen terreno que sorpresivamente se ganaron en el torneo, los antecedentes recientes favorecen a Cruz Azul, que acumula cinco partidos consecutivos sin perder con Querétaro, con tres triunfos y dos empates. La última victoria de los queretanos fue en 2023. Por si fuera poco, José Paradela entrenó ayer al parejo del equipo y podría volver a tener minutos.