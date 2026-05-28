Crystal Palace se corona campeón

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LEIPZIG.- Jean-Philippe Mateta anotó el único gol mientras el Crystal Palace ganó su primer trofeo europeo al vencer 1-0 al Rayo Vallecano en la final de la Conference League el miércoles para darle al entrenador saliente Oliver Glasner la despedida perfecta.

Mateta anotó en el rebote a los 51 minutos después de que el portero del Rayo, Augusto Batalla, rechazó el disparo de larga distancia de Adam Wharton.

La victoria del Palace mantiene a los equipos ingleses encaminados a un posible pleno en las tres principales competiciones continentales europeas de clubes masculinos.

Aston Villa ganó la Liga Europa la semana pasada y el Arsenal se enfrentará al Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones el sábado.

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DE LAS APELACIONES A LAS CELEBRACIONES

Fue un final triunfal para una temporada que comenzó con el Palace en los tribunales apelando en vano contra ser descendido de la Europa League de segunda categoría, la competición para la que se había clasificado originalmente al ganar la FA Cup, en una disputa sobre las reglas de propiedad.

La victoria del Palace le asegura un puesto en la Liga Europa para la próxima temporada, para gran alegría de Glasner, quien dijo el miércoles que quería ver el progreso del equipo por televisión la próxima temporada.

Los aficionados del Palace marcaron el tono antes del saque inicial con una pancarta gigante como un tablero de salidas de aeropuerto. Liga Europa: Embarque.

Glasner anunció en enero que se iría al final de la temporada cuando expire su contrato. El austríaco está al mando desde febrero de 2024 y llevó al Palace a su primer gran trofeo la temporada pasada en la FA Cup. Aún no está claro adónde irá después.

Fue la tercera vez en la historia de cinco temporadas de la Conference League que un equipo inglés levantó el trofeo, después del West Ham en 2023 y el Chelsea hace un año. Se vio a algunos aficionados del Rayo llorando al pitido final tras la primera gran final para un equipo que tan a menudo está a la sombra de Real Madrid y Atlético de Madrid.

UN DISPARO QUE REBOTÓ EN AMBOS POSTES

El gol de Mateta encendió la final después de una primera mitad cerrada sin tiros a puerta de ninguno de los dos equipos.

Mostró reflejos fulminantes para empujar el rebote tras un disparo inicial de larga distancia de Wharton, quien regresó a la alineación del Palace.

Yeremy Pino estuvo a punto de poner el 2-0 cuando ejecutó un tiro libre que rebotó en un poste, recorrió la línea de gol y se fue tras pegar en el segundo poste.