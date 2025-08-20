Cuartos de Final de la Leagues Cup: Liga MX busca frenar la hegemonía de la MLS

Este miércoles se disputan los Cuartos de Final de la Leagues Cup. Cuatro partidos que enfrentan a la Liga MX frente a la MLS; por la supremacía de Norteamérica.

Toluca, Tigres, Puebla y Pachuca, los representantes del futbol mexicano, se medirán a Orlando City, Inter Miami, Seattle Sounder y Los Ángeles Galaxy, respectivamente; todos los duelos se efectuarán en Estados Unidos.

Columbus Crew y el Inter Miami ganaron las dos pasadas ediciones del torneo, por lo que los clubes mexicanos buscan terminar con la hegemonía estadounidense.

Sin duda, el Inter Miami de Lionel Messi y compañía frente a los Tigres de Ángel Correa es el choque más atractivo en esta ronda de los Cuartos de Final. Lamentablemente, sigue siendo una incógnita si podrá jugar La Pulga.

Toluca, líder del sector Liga MX y actual campeón del futbol mexicano, luce como la carta fuerte del territorio tricolor y llega como favorito para medirse al Orlando City.

El cotejo más desequilibrado es el Seattle vs Puebla. El Sounders ganó sus tres compromisos en la primera ronda y enfrenta a una Franja que estrenará técnico, luego de la salida de Pablo Guede; Martín Bravo tomará las riendas.

Horarios para ver los Cuartos de Final de la Leagues Cup

Inter Miami vs Tigres/ 18:00 horas/ MLS Season Pass y Apple TV/ Chase Stadium.

Toluca vs Orlando City/ 19:00 horas/ Canal 9, TUDN, MLS Season Pass y Apple TV/ Dignity Health Sports Park.

Seattle Sounders vs Puebla en Seattle/ 21:00 horas/ Azteca 7, MLS Season Pass y Apple TV/ Lumen Field.

LA Galaxy vs Pachuca/ 21:45 horas/ MLS Season Pass y Apple TV/ Dignity Health Sports Park.