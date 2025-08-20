Tigres van por el Inter Miami

México.- La única vez que Tigres y el Inter Miami se enfrentaron, Guido Pizarro era jugador y el conjunto estadounidense no contó con la presencia del astro Lionel Messi ni del famoso Luis Suárez.

Ahora, con un campeón del mundo en sus filas como Ángel Correa, se vuelven a ver con el deseo de los regiomontanos de eliminar a las “súper estrellas” del equipo de la MLS. El atacante argentino fue compañero de Messi, de Suárez y de otras figuras del Inter Miami como Rodrigo de Paul. Entre selección argentina y el Atlético de Madrid compartió cancha con estas figuras, y aunque espera un partido “lindo y atractivo”, sabe que una vez que suene el silbatazo inicial, la amistad quedará a un lado y será una batalla por ver quién se lleva la victoria.

“Los conozco muy bien, sé la clase de jugadores que son. Son muy competitivos más allá de que tenemos cariño y respeto, dejarán todo para ganar y nosotros igual vamos a preparar el partido para hacerlo de la mejor manera y poder clasificar”, declaró Correa previo al partido.

Desde su llegada al futbol mexicano, el exjugador del Atlético de Madrid mostró su mejor versión en Leagues Cup, donde lleva cuatro goles en tres partidos. Antes de enfrentar a su compatriota Lionel Messi, Angelito confesó que “siempre es más lindo tenerlo en tu equipo, pero seguramente Guido [Pizarro] y todo el cuerpo técnico van a preparar el partido no sólo para marcarlo a él, sino para frenar sus ideas. Meten muchos goles y tenemos que trabajar bien eso, tenemos un buen arranque de temporada, pero hay cosas que mejorar y eso Guido lo sabe muy bien”.

En esta nueva era, con Ángel Correa como estandarte, los Tigres están obligados a dar el salto de calidad y saldar la deuda que tienen en el plano internacional. Superar a las estrellas del Inter Miami será un paso más para cumplir esa meta y de paso, consolidarse como los favoritos para darle a la Liga MX su primer título de Leagues Cup.