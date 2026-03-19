Cuauhtémoc Blanco confirmado en leyendas México para partido en Banorte

CIUDAD DE

, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- El próximo

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, elserá escenario de un evento que promete emocionar a los aficionados del futbol: el enfrentamiento entre las leyendas dey Brasil, como antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026.A un mes del esperado encuentro, lascomienzan a tomar forma con ladeEntre ellas destaca la confirmación de, uno de los máximos ídolos en ladel futbol mexicano, quien se suma alDe esta manera, el "Cuau" se convierte en elconfirmado para el conjunto tricolor, un número que coincide con elque lo distinguió durante suSuañade un componente especial a unque busca rendira generaciones de futbolistas que dejaron huella en la memoria futbolera del país.Un espectáculo muy atractivo para los aficionadosEl duelo entrey Brasil Leyendas no solo representa un, sino que también ha levantado una gran expectativa entre los seguidores del balompié, quienes tendrán la oportunidad de ver nuevamente en acción aépoca dentro y fuera de las canchas.Además, este encuentro forma parte del ambiente previo al Mundial de 2026, en el queserá una de lasjunto con Estados Unidos y Canadá.Por ello, eladquiere unal reunir, nostalgia yen un mismo escenario.¿Cómo adquirirpara el duelo de leyendas?Las, disponibles a partir de, se pueden adquirir a través de la plataforma digital oficial (), donde varias zonas del estadio ya registran alta ocupación.Se espera unapara este, que promete, recuerdos y la oportunidad de revivir momentos inolvidables del futbol internacional en territorio mexicano.