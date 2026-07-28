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Culminó con éxito Gran Premio Junior Bike

Por Romario Ventura

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Culminó con éxito Gran Premio Junior Bike
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      La delegación potosina firmó una sobresaliente actuación en el serial nacional Junior Bike 2026, al conquistar los principales podios de las categorías juveniles, tanto en la rama varonil como femenil, durante el evento celebrado a lo largo de tres días en los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

      La competencia reunió a 500 ciclistas provenientes de distintos estados del país, consolidándose como uno de los eventos más importantes para el desarrollo del ciclismo infantil y juvenil en México.

      Uno de los resultados más destacados para la representación potosina se dio en la categoría Juvenil Varonil, donde Jonathan Hernández y Jaime Insa, ambos del equipo Posadas, realizaron el 1-2 en la clasificación general con tiempo de 0:58:12, confirmando el dominio del conjunto local en esta división.

      En la categoría Libre Femenil, las ciclistas potosinas también tuvieron una destacada participación. La pedalista Jimena Méndez Sánchez con 0:59:44, del equipo Posadas, finalizó en la segunda posición de la clasificación general, mientras que Mariana Cardona, del Matamoros Team, ocupó el cuarto lugar, y Victoria Romero, también del equipo Posadas, concluyó en la quinta posición.

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      Otro de los grandes protagonistas del serial fue Emmanuel Barrera, del equipo Crisa, quien se proclamó campeón absoluto de la clasificación general en la categoría 13-14 años varonil con tiempo de 46:13, reafirmando el alto nivel del ciclismo potosino en las categorías formativas.

      La etapa final del Junior Bike 2026 se disputó sobre un circuito instalado en la avenida Venustiano Carranza, donde los competidores protagonizaron emocionantes pruebas de velocidad ante la presencia de familiares, entrenadores y aficionados.

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