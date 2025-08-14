Dan a conocer precios de boletos para juegos del Mundial 2026

FIFA ha puesto a la venta boletos individuales para los juegos del Mundial 2026, que se jugarán en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, los cuales tiene precios exorbitantes debido a que se venden en modo Hospitality.

El costo de las entradas va de los 34 mil 700 pesos hasta los 129 mil 800 pesos el más caro, aunque depende de la zona, la sede e incluso de la fase que se esté jugando. Los interesados deben de contar con tarjetas Visa, quienes recibirán cierta preferencia para participar en un sorteo.

La Copa del Mundo de 2026 arranca el próximo 11 de junio, cuando el Estadio Azteca reciba la inauguración de este Mundial, convirtiéndose en el primer reciento en ser tres veces sede del primer juego de la competencia internacional de la FIFA.

- ¿Cuánto cuestan los boletos individuales?

Cada una de las sedes cuenta con distintas zonas, que varían en sus precios, aquí te damos los detalles de cada una.

Pitchside Lounge

Asientos ubicados a un costado de la línea de banda

Servicio de Hospitalidad en todo momento

Trato exclusivo para el cliente

Servicio de bebidas Premium

Alta cocina

Entretenimiento / Invitados de primer nivel

Con estacionamiento (sujeto a disponibilidad)

Regalos Premium

Precios

Monterrey - 14 de junio: $87,500 MXN / por persona

Guadalajara - 23 de junio: $77,450 MXN / por persona

Monterrey- 24 de junio: $85,500 MXN / por persona

Guadalajara - 26 de junio: $91,500 MXN / por persona

Monterrey- 29 de junio: $102,600 MXN / por persona

VIP

Asientos elevados en los laterales de los estadios

Servicio de hospitalidad antes, durante y después del juego

Relación exclusiva con el cliente

Servicio de bebidas

Alta Cocina

Entretenimiento

Con estacionamiento (sujeto a disponibilidad)

Regalos Premium

Precios

Guadalajara - 11 de junio: $76,450 MXN / por persona

CDMX - 17 de junio: $108,600 MXN / por persona

Monterrey- 20 de junio: $76,450 MXN / por persona

Guadalajara - 23 de junio: $64,400 MXN / por persona

Monterrey- 24 de junio: $73,450 MXN / por persona

Monterrey- 29 de junio: $89,550 MXN / por persona

CDMX - 30 de junio: $129,800 MXN / por persona

Trophy Lounge

Asientos de primer nivel en los laterales

Servicio de Hospitalidad antes, durante y después del partido

Refrigerio de bienvenida

Relación compartida con el cliente

Servicio de bebidas

Menú de autor

Entretenimiento y experiencias

Con estacionamiento (sujeto a disponibilidad)

Regalo conmemorativo

Precios

Guadalajara - 23 de junio: $56,350 MXN / por persona

Guadalajara - 26 de junio: $72,450 MXN / por persona

Champions Club

Asientos preferentes cerca de los salones hospitalidad

Servicio de hospitalidad antes y después del partido

Refrigerio de bienvenida

Relación compartida con el cliente

Servicio de bebidas selectas

Oferta gastronómica: Fusión global

Entretenimiento

Sin estacionamiento

Regalo conmemorativo

Precios

CDMX - 17 de junio: $73,400 MXN / por persona

Monterrey - 24 de junio: $55,350 MXN / por persona

Monterrey - 29 de junio: $77,450 MXN / por persona

CDMX - 30 de junio: $78,500 MXN / por persona

FIFA Pavillion

Asientos preferentes

Servicio de hospitalidad antes y después del partido

Bienvenida festiva

Servicio de bebidas

Comida callejera gourmet

Entretenimiento y experiencias

Sin estacionamiento

Regalo conmemorativo

Precios

GDL - 11 de junio: $35,700 MXN / por persona

MTY - 14 de junio: $35,700 MXN / por persona

MTY - 20 de junio: $35,700 MXN / por persona

MTY - 24 de junio: $34,700 MXN / por persona

MTY - 29 de junio: $55,350 MXN / por persona.