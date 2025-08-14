Dan a conocer precios de boletos para juegos del Mundial 2026
En CDMX, Monterrey y Guadalajara van de los 34 mil 700 pesos hasta los 129 mil 800 pesos el más caro
FIFA ha puesto a la venta boletos individuales para los juegos del Mundial 2026, que se jugarán en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, los cuales tiene precios exorbitantes debido a que se venden en modo Hospitality.
El costo de las entradas va de los 34 mil 700 pesos hasta los 129 mil 800 pesos el más caro, aunque depende de la zona, la sede e incluso de la fase que se esté jugando. Los interesados deben de contar con tarjetas Visa, quienes recibirán cierta preferencia para participar en un sorteo.
La Copa del Mundo de 2026 arranca el próximo 11 de junio, cuando el Estadio Azteca reciba la inauguración de este Mundial, convirtiéndose en el primer reciento en ser tres veces sede del primer juego de la competencia internacional de la FIFA.
- ¿Cuánto cuestan los boletos individuales?
Cada una de las sedes cuenta con distintas zonas, que varían en sus precios, aquí te damos los detalles de cada una.
Pitchside Lounge
Asientos ubicados a un costado de la línea de banda
Servicio de Hospitalidad en todo momento
Trato exclusivo para el cliente
Servicio de bebidas Premium
Alta cocina
Entretenimiento / Invitados de primer nivel
Con estacionamiento (sujeto a disponibilidad)
Regalos Premium
Precios
Monterrey - 14 de junio: $87,500 MXN / por persona
Guadalajara - 23 de junio: $77,450 MXN / por persona
Monterrey- 24 de junio: $85,500 MXN / por persona
Guadalajara - 26 de junio: $91,500 MXN / por persona
Monterrey- 29 de junio: $102,600 MXN / por persona
VIP
Asientos elevados en los laterales de los estadios
Servicio de hospitalidad antes, durante y después del juego
Relación exclusiva con el cliente
Servicio de bebidas
Alta Cocina
Entretenimiento
Con estacionamiento (sujeto a disponibilidad)
Regalos Premium
Precios
Guadalajara - 11 de junio: $76,450 MXN / por persona
CDMX - 17 de junio: $108,600 MXN / por persona
Monterrey- 20 de junio: $76,450 MXN / por persona
Guadalajara - 23 de junio: $64,400 MXN / por persona
Monterrey- 24 de junio: $73,450 MXN / por persona
Monterrey- 29 de junio: $89,550 MXN / por persona
CDMX - 30 de junio: $129,800 MXN / por persona
Trophy Lounge
Asientos de primer nivel en los laterales
Servicio de Hospitalidad antes, durante y después del partido
Refrigerio de bienvenida
Relación compartida con el cliente
Servicio de bebidas
Menú de autor
Entretenimiento y experiencias
Con estacionamiento (sujeto a disponibilidad)
Regalo conmemorativo
Precios
Guadalajara - 23 de junio: $56,350 MXN / por persona
Guadalajara - 26 de junio: $72,450 MXN / por persona
Champions Club
Asientos preferentes cerca de los salones hospitalidad
Servicio de hospitalidad antes y después del partido
Refrigerio de bienvenida
Relación compartida con el cliente
Servicio de bebidas selectas
Oferta gastronómica: Fusión global
Entretenimiento
Sin estacionamiento
Regalo conmemorativo
Precios
CDMX - 17 de junio: $73,400 MXN / por persona
Monterrey - 24 de junio: $55,350 MXN / por persona
Monterrey - 29 de junio: $77,450 MXN / por persona
CDMX - 30 de junio: $78,500 MXN / por persona
FIFA Pavillion
Asientos preferentes
Servicio de hospitalidad antes y después del partido
Bienvenida festiva
Servicio de bebidas
Comida callejera gourmet
Entretenimiento y experiencias
Sin estacionamiento
Regalo conmemorativo
Precios
GDL - 11 de junio: $35,700 MXN / por persona
MTY - 14 de junio: $35,700 MXN / por persona
MTY - 20 de junio: $35,700 MXN / por persona
MTY - 24 de junio: $34,700 MXN / por persona
MTY - 29 de junio: $55,350 MXN / por persona.
