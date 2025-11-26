Dani Alves reaparece como predicador en iglesia de España
El exfutbolista brasileño Dani Alves comparte su mensaje en una iglesia de Girona tras su conversión a la fe cristiana evangélica.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- Hace unas semanas, el exfutbolista brasileño Dani Alves se volvió viral en redes sociales por reaparecer en el ojo público como predicador de una iglesia en Girona, España.
En un video se puede observar a Alves, absuelto por el caso de agresión sexual contra una mujer en una discoteca de Barcelona, compartiendo un mensaje a un grupo de creyentes.
"Es el Dios que está aquí. No penséis que el Dios que está ahí está lejos de ustedes que están aquí. El Dios de ahí, es el mismo de aquí. Entonces no pienses que el Dios que está allí, es el Dios de los que están aquí adelante", dice Alves en su discurso.
Desde su etapa en prisión, Alves se volcó a la fe cristiana evangélica para reconvertir su vida después del escándalo que terminó con su carrera como futbolista.
En redes sociales ha generado polémica su reaparición pública y ha dividido la opinión entre quienes creen que está bien que ahora dedique su vida a la fe y quienes creen que debería estar tras las rejas.
