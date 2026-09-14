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Defensa de Bengals somete a los Buccaneers

Forzó cuatro pérdidas de balón para impulsar el triunfo en partido inaugural

Por AP

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Defensa de Bengals somete a los Buccaneers
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      CINCINNATI.- La defensa renovada de los Bengals forzó cuatro pérdidas de balón, incluyendo su primera recuperación de un balón suelto para touchdown desde 2022, mientras que Joe Burrow lanzó para 254 yardas y un touchdown, y Cincinnati derrotó el domingo 33-27 a los Buccaneers de Tampa Bay.

      Evan McPherson convirtió tres goles de campo, incluidos uno de 55 yardas y otro de 58, y los Bengals ganaron su partido inaugural por segundo año consecutivo.

      El linebacker Boye Mafe y el safety Bryan Cook, ambos contratados en la agencia libre, tuvieron grandes actuaciones. Provocaron fumbles y los recuperaron, mientras que Mafe también sumó una de las cuatro capturas de Cincinnati.

      Burrow completó 25 de 35 pases. Tras un "tres y fuera" en la primera serie, el quarterback franquicia que está en su séptima temporada condujo a los Bengals a anotar en seis de sus siguientes siete series ofensivas. El único tropiezo fue un pick-6 del linebacker novato de Tampa Bay Jeremiah Trotter. Cincinnati anotó 24 puntos a partir de los errores de Tampa Bay. Tres fueron cometidos por el quarterback Baker Mayfield, quien firmó a inicios de la semana una extensión de tres años por 165 millones de dólares.

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      Mayfield terminó con 23 de 28 pases completos para 216 yardas. Dos de los fumbles ocurrieron mientras era capturado y otro en una escapada cuando los Buccaneers estaban a punto de anotar.

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