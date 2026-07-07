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Defiende Boston el difícil traspaso de Jaylen Brown

Por AP

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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Defiende Boston el difícil traspaso de Jaylen Brown
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      BOSTON.- El presidente de operaciones de baloncesto de los Celtics, Brad Stevens, y el propietario del equipo, Bill Chisholm, quieren dejar clara una cosa: la decisión de traspasar al habitual All-Star Jaylen Brown no se tomó a la ligera.

      Pero, desde su perspectiva, era necesaria para darle a la franquicia la flexibilidad que necesita para competir en el cambiante panorama de una NBA en la que gestionar el balance financiero del equipo será más importante que retener a múltiples estrellas formadas en casa con contratos costosos.

      Dicho esto, Stevens manifestó el lunes que es plenamente consciente de las críticas que rodean a la directiva de Boston tras su sorprendente decisión de la semana pasada de traspasar a Brown al rival de división de los Celtics, los 76ers de Filadelfia, a cambio de Paul George y múltiples selecciones del draft.

      "Cuando Jaylen y yo nos sentamos a principios de junio y hablamos sobre un posible futuro en Boston y en otros lugares, le dije que si alguna vez traspasábamos a Jaylen, sería un día triste para mí en lo personal. Y, sin duda, las emociones que todos hemos sentido... sí creo que somos empáticos y lo entendemos. Esto es algo realmente difícil", dijo Stevens.

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      Difícil, pero también lo que Stevens indicó que la directiva, en conjunto, consideró vital para la capacidad de los Celtics de competir de aquí en adelante, pese a venir de dos temporadas consecutivas con más de 50 victorias en fase regular tras su campeonato de la NBA de 2024.

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