Definen fechas y horarios de semifinales en Liga MX

Cada vez falta menos para que el futbol mexicano conozco a su nuevo monarca, luego de que el Toluca perdiera su corona.

Después de cuatro intensas series de cuartos de final, todo está listo para que se disputen las semifinales

Confirmados días y horarios de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX

Ida

Cruz Azul vs Chivas

Fecha: miércoles 13 de mayo

Hora: 20:00

Estadio: Banorte

Pachuca vs Pumas

Fecha: jueves 14 de mayo

Hora: 19:00

Estadio: Hidalgo

Vuelta

Chivas vs Cruz Azul

Fecha: sábado 16 de mayo

Hora: 19:07

Estadio: Jalisco

Pumas vs Pachuca

Fecha: Domingo 17 de mayo

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Universitario