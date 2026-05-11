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Definen fechas y horarios de semifinales en Liga MX

Chivas y Cruz Azul abren los juegos a partir del miércoles

Por Agencias

Mayo 11, 2026 12:16 p.m.
A
Definen fechas y horarios de semifinales en Liga MX

Cada vez falta menos para que el futbol mexicano conozco a su nuevo monarca, luego de que el Toluca perdiera su corona.
Después de cuatro intensas series de cuartos de final, todo está listo para que se disputen las semifinales
Confirmados días y horarios de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX
Ida
Cruz Azul vs Chivas
Fecha: miércoles 13 de mayo
Hora: 20:00
Estadio: Banorte
Pachuca vs Pumas
Fecha: jueves 14 de mayo
Hora: 19:00
Estadio: Hidalgo
Vuelta
Chivas vs Cruz Azul
Fecha: sábado 16 de mayo
Hora: 19:07
Estadio: Jalisco
Pumas vs Pachuca
Fecha: Domingo 17 de mayo
Hora: 19:00
Estadio: Olímpico Universitario

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