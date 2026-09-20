Deja Pumas escapar el triunfo ante Atlas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- Esteban Solari y sus jugadores tuvieron la victoria en sus manos, pero no supieron ampliar el marcador o conservarla y la dejaron escapar. Su molestia al escucharse el silbatazo final es un claro reflejo de lo que se vive al interior del seno auriazul.

Los Pumas empataron (1-1) con el Atlas en el estadio Jalisco y sumaron un punto que de nada les sirve de cara a la anhelada Fiesta Grande, donde su obligación es estar, pero cada vez luce más alejada.

A pesar de que el equipo de los universitarios no habían sido mejores en los primeros minutos del partido, encontraron la forma de ponerse al frente en el marcador.

Con un espectacular recurso, al puro estilo de un escorpión, Ángel Azuaje abrió el marcador (22´) en el monumental inmueble tapatío.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El defensa central venezolano se encontraba muy bien marcado en un cobro de tiro de esquina, pero como pudo conectó el esférico y lo mandó a guardar en la cabaña de Camilo Vargas.

Recibió la oportunidad de ser titular y, aunque su principal labor no es anotar, respondió con creces.

Su golazo ilusionó a la nación auriazul; sin embargo, llegó la reacción rojinegra, no inmediata, pero sí justo a tiempo.

Antes del descanso, Luis Esteves se encontró con un balón rechazado y, en un auténtico penalti en movimiento, lo prendió sin pensarlo y logró la paridad (51´).

Derechazo imparable para Keylor Navas, quien hizo más que evidente su molestia con sus compañeros ante una displicente marcación.

En el segundo tiempo, el juego se volvió de ida y vuelta, pero ningún equipo hizo demasiado por quedarse con la victoria. Parecían conformes con el resultado.

El redebut de César "El Chino" Huerta con la camiseta auriazul y la expulsión de Adalberto "Coco" Carrasquilla (88´) fueron las acciones más rescatables del completo.

En la recta final, los rojinegros buscaron el triunfo "a lo Atlas", pero Keylor Navas estuvo atento para evitar un nuevo descalabro en la Perla Tapatía.

Los Pumas tuvieron los tres puntos en sus manos, pero no fueron capaces de quedarse con ellos y sumaron uno que de poco les sirve para sus aspiraciones de disputar la Liguilla.

El equipo de Esteban Solari todavía no alcanza su mejor versión y su funcionamiento sigue sembrando más dudas que certezas.