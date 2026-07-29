Djokovic y Sabalenka, juntos en el US Open

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ROMA.- El tenista serbio Novak Djokovic y la bielorrusa Aryna Sabalenka se anotaron en el torneo de dobles mixto del US Open, cuarto certamen de Grand Slam de la temporada previsto del 30 de agosto al 13 de septiembre.

Djokovic, de 39 años y número 5 del mundo, y Sabalenka (28), líder del ranking femenino, decidieron anotarse para el torneo que el US Open habilitó a las estrellas del tenis mundial en la temporada 2025.

La presencia de Sabalenka entre los participantes resulta sorprendente, tras haber defendido con vehemencia en los últimos meses una mayor distribución de los ingresos de los torneos de Grand Slam entre los jugadores de ambos circuitos.

Una de las razones más probables para un boicot fue justamente su ausencia en el torneo de dobles mixtos del US Open 2025. Tanto ella como otros jugadores de élite, como la estadounidense Jessica Pegula (que jugará con el inglés Jack Draper) y la polaca Iga Swiatek (que formará pareja con el noruego Casper Ruud), están inscritos en el cuadro principal del torneo mixto.

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En cambio, el italiano Jannik Sinner (1), que prioriza el descanso, y el español Carlos Alcaraz (3), que prefiere evitar un estrés adicional si regresa tras su lesión de muñeca, estarán ausentes en el certamen de parejas.

Los italianos Sara Errani y Andrea Vavassori defenderán el título conquistado en 2025, mientras que el también "azzurro" Flavio Cobolli participará del torneo con la suiza Belinda Bencic.