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Doloroso revés del ADSL femenil

La escuadra local dejó escapar ventaja de dos goles y Santos le remontó

Por Romario Ventura

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Doloroso revés del ADSL femenil
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      El Atlético de San Luis Femenil sufrió una dolorosa derrota por 3-2 ante Santos Laguna en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, dentro de la séptima jornada del Apertura 2026, en un partido que las potosinas llegaron a dominar por dos goles de diferencia.

      El conjunto local abrió el marcador apenas al minuto 8, cuando Amina Bello asistió a Enyerliannys Higuera, quien definió dentro del área para colocar el 1-0. San Luis mantuvo la iniciativa y volvió a mover las redes al 39´, nuevamente por conducto de Higuera, quien remató de cabeza para firmar su doblete y ampliar la ventaja 2-0.

      Antes del descanso, Santos Laguna logró meterse al partido. Al minuto 46, Gineva López conectó un remate de cabeza dentro del área para marcar el 2-1, resultado con el que ambos equipos se fueron al medio tiempo.

      En la segunda parte, el panorama cambió por completo. Al 56´, Carol Soto aprovechó una oportunidad dentro del área para igualar 2-2 y, dos minutos después, Atlético de San Luis se quedó con una jugadora menos tras la expulsión de Elaily Hernández-Repreza por doble tarjeta amarilla.

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      La visita aprovechó la superioridad numérica y al 67´ completó la remontada nuevamente por medio de Carol Soto, quien sacó un disparo que terminó en el fondo de las redes para el 3-2 definitivo.

      Atlético de San Luis intentó reaccionar en los minutos finales y generó algunas acciones de peligro, pero no logró rescatar el empate. Las potosinas volverán a la actividad el próximo domingo 20 de septiembre, cuando reciban a Pachuca en el Coloso de Valle Dorado.

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