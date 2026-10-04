Domina Skubal a la ofensiva de Bravos

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LOS ÁNGELES.- Tarik Skubal lanzó seis entradas dominantes en un calor sofocante, el dominicano Teoscar Hernández, Kyle Tucker y Max Muncy conectaron jonrones, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el sábado por 5-3 a los Bravos de Atlanta en el Juego 1 de su Serie Divisional de la Liga Nacional.

La temperatura a la hora del juego, de 100 grados (38 Celsius), se quedó apenas por debajo de igualar el récord del Dodger Stadium de 103 grados en el Juego 1 de la Serie Mundial de 2017. La sensación térmica fue de 105 grados, con los umpires bebiendo agua a grandes tragos entre entradas y los aficionados cubriéndose la cabeza con toallas promocionales en un día sin nubes.

Skubal, sin embargo, se mantuvo sereno.

El ganador en dos ocasiones del Premio Cy Young permitió una carrera y dos hits, ponchó a siete y dio dos bases por bolas al abrir por primera vez en su carrera un juego de postemporada en casa. Sus aperturas previas de playoffs fueron todas como visitante con los Tigres de Detroit, que lo canjearon a los dos veces campeones defensores de la Serie Mundial justo antes de la fecha límite del 3 de agosto.

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Los 63 ponches de Skubal son la segunda mayor cantidad en las primeras siete apariciones de postemporada de un lanzador, solo detrás de los 74 de Bob Gibson.

El Juego 2 se disputa el domingo por la noche en el Dodger Stadium, cuando sigue vigente una advertencia por calor extremo.

Hernández y Tucker conectaron cada uno un jonrón de dos carreras contra el bullpen de los Bravos. La rotación de Atlanta se vio trastocada durante su victoria en tres juegos en la Serie de Comodines de la Liga Nacional sobre Filadelfia, con los Bravos utilizando al as Chris Sale como relevista en el juego decisivo.

Los Bravos apenas lograron cuatro hits. El jonrón de Sean Murphy con dos strikes, de 421 pies, abriendo la sexta los dejó abajo 2-1.

El venezolano Ronald Acuña Jr. conectó un sencillo abriendo la novena contra el relevista Tanner Scott, quien luego permitió un jonrón de 432 pies a Ozzie Albies, recortando la ventaja a 5-3. Scott luego consiguió dos outs antes de que Evan Phillips provocara un rodado de Austin Riley con un corredor en base para apuntarse el salvamento.

El abridor de los Bravos, Dylan Dodd, lanzó tres entradas sin permitir carreras y concedió solo sencillos a Shohei Ohtani en la primera y a Mookie Betts en la tercera.