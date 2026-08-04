Dominan Piratas a los Cerveceros

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MILWAUKEE.- Spencer Horwitz conectó un doble de tres carreras y los Piratas de Pittsburgh ampliaron su dominio sobre los Cerveceros esta temporada, al vencer a Milwaukee 4-3 la noche del lunes en el primer juego de una serie de cuatro.

Pittsburgh ha ganado seis de siete partidos contra los Cerveceros, líderes de la División Central de la Liga Nacional, esta temporada.

Los Piratas atacaron al abridor de los Cerveceros, Brandon Sproat (3-7), en la tercera entrada. Brandon Lowe y Bryan Reynolds pegaron sencillos y el dominicano Esmerlyn Valdez recibió base por bolas. Horwitz siguió con un doble que vació las bases y le dio a Pittsburgh una ventaja de 3-0.

Los Piratas sumaron una carrera en la cuarta cuando el dominicano Endy Rodríguez abrió con un sencillo y avanzó hasta tercera por dos lanzamientos descontrolados consecutivos de Sproat, quien luego fue reemplazado por Garrett Stallings, con Jacob González todavía en turno al bate. Stallings finalmente ponchó a González antes de otorgarle base por bolas a Henry Davis y permitir un suave sencillo de toque de bola de Jake Mangum que impulsó a Rodríguez.

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El abridor de los Piratas, Bubba Chandler (4-8), mantuvo a los Cerveceros sin hit hasta el sencillo de David Hamilton por el centro, con dos outs en la quinta.