Dortmund vence al Eintracht Frankfurt

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El Borussia Dortmund venció a Eintracht Frankfurt 1-0 para colocarse líder de la Bundesliga, antes del duelo del próxima fin de semana ante el Bayern Múnich.

El Dortmund estará, como mínimo, igualado en puntos con Bayern o por encima del campeón alemán cuando ambos se enfrenten la próxima semana en un choque entre los primeros de la tabla.

Dortmund anotó el único gol al 80 después de que Jobe Bellingham asistiera a su compañero suplente Maximilian Beier, que colocó un magnífico disparo con efecto en la escuadra lejana ante Frankfurt.

Dortmund se colocó tres puntos por encima del Bayern, que visita el domingo al Freiburg.

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En otros partidos, Leipzig se recuperó de duras derrotas ante Bayern Múnich y Real Madrid al aplastar 4-0 al Elversberg.

El máximo goleador de la Bundesliga, Niclas Füllkrug, convirtió dos penales en la primera parte para guiar a Werder Bremen a una victoria 3-2 en Mainz. Con ello, Füllkrug elevó su cuenta a ocho goles en siete partidos.

El Unión de Berlín logró empatar en Augsburg 1-1 después de que un jugador de cada equipo fuera expulsado en incidentes separados.

El delantero Rayan Philippe, cedido a préstamo, marcó contra su club de origen para darle al recién ascendido Paderborn una victoria 1-0 sobre Hamburger SV.