Efraín Juárez califica fracaso eliminación de Pumas en Concacaf

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Los

se quedaron con la victoria (1-0), en el juego de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, pero quedó eliminado al perder el marcador global (4-2) con el Sam Diego FC.

La única anotación de, en el inicio de la segunda mitad, no sirvió para quey sus jugadores sumaron unA pesar de que hizo todo lo posible por conseguir la mayor cantidad de goles, el conjunto auriazul se topó con unade, quien fue vital para que el representante de la Major League Soccer (MLS) avanzara a la siguiente etapa del certamen internacional.En conferencia de prensa,fuey reconoció que él y sus futbolistas fallaron en el intento de conseguir la remontada, aunque valoró que su "equipo no se muere de nada"."Es unporque teníamos que pasar a la siguiente ronda, era uny, desafortunadamente, no nos alcanza. Es un; obviamente, es un, esa es la realidad", se sinceró.El timonel auriazul señaló que "lase fue en" del primer capítulo, por lo que quedó "tranquilo" con el esfuerzo que hicieron sus futbolistas y aseguró que, a partir de ahora, no pueden bajar su ritmo competitivo."No hay ningún reproche [porque] el equipo genera, el portero de ellos es la figura del partido, nos. Es el Pumas que todos queremos ver, es como lo pretendemos: agresivo, arriesgado y valiente; de aquí para adelante ya no podemos bajar el listón", sentenció.Aunque, ponderó el "valorar el estándar y hacer todos los méritos para tener un marcador positivo y poder avanzar de ronda" también aceptó que su grupo estaba "triste y frustrado" al no alcanzar elAhora, lo más importante paray sus Pumas es enfocarse, completamente, en, donde es consciente de la exigencia es máxima tras este"Hay cosas que mejorar y de aquí a construir; si afinamos esos detalles, el equipo va a ser más potente. Pretendemos ser los Pumas de toda la vida: garra, meter, correr y no rendirse hasta el final. Vamos a estar peleando en la Liguilla, ojalá podamos aprender muchísimo de esto para la Liga; el compromiso está en la Liga, es un", afirmó el timonel del Club Universidad Nacional.