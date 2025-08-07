Efraín Juárez critica el formato de Leagues Cup

Algunos equipos de la Liga MX ya han quedado eliminados de la Leagues Cup 2025, Pumas es uno de esos clubes, que después de haber perdido (3-1) contra el Inter de Miami sellaron su despedida del torneo binacional, por lo que Efraín Juárez se manifestó contra el formato de la competencia.

La presente edición de la Leagues Cup presentó un cambio en su sistema de competencia, donde se dividieron en dos grupos (A MLS y B Liga MX), cada uno con 18 equipos, pero solamente avanzan los primeros cuatro de cada sector.

Pumas llegó a su último duelo con grandes posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, pero el tropiezo con el cuadro de la MLS les impidió asegurar su pase a la fase de cuartos de final. El formato recibió múltiples quejas por parte de los protagonistas, siendo Efraín Juárez uno de ellos, quien dejó un ácido comentario al respecto.

"A ver, hay muchas circunstancias, fue un formato diferente a lo que estamos acostumbrados. De los 18 equipos (de Liga MX) que participan (en Leagues Cup) solo clasifican 4, eso quiere decir que los otros 14 somos pendejos, es así", comentó en conferencia de prensa el técnico auriazul.

La actuación de Pumas dentro del torneo binacional fue positiva, ya que, con una victoria en los 90 minutos, más una vía los penaltis los hizo sumar cinco unidades y llegar a la última ronda dependiendo de ellos mismos para conseguir su pase a la siguiente fase.

Ahora, los universitarios se enfocan en su regreso a la actividad en la Liga MX, donde estarán enfrentando al Necaxa el domingo 10 de agosto en Ciudad Universitaria en punto de las 18:00 horas. Este duelo será especial para los aficionados, ya que marcará el debut de Keylor Navas en el Estadio Olímpico.