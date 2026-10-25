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El Arsenal alcanza la cima de la Premier

Por El Universal

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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El Arsenal alcanza la cima de la Premier
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      Konsa anotó su primer gol con el Arsenal desde que llegó procedente del Villa al inicio de la temporada y puso fin a la racha del campeón de 13 partidos sin marcar a balón parado.

      La conquista del título de la temporada pasada se apoyó en gran medida en la eficacia del Arsenal para anotar en tiros de esquina, pero el gol enmarañado de Konsa a los siete minutos fue el primero del equipo en cualquier competición en esta campaña, excluyendo penales. "Un gol a balón parado se sentía como que estaba por llegar. Hoy fue el día", dijo Konsa.

      Gabriel también se hizo presente, al cabecear el segundo a los 68 minutos para su primero de la campaña. Después de mostrar sus credenciales de Liga de Campeones con un empate 2-2 en el Bayern Múnich a mitad de semana, el Arsenal reforzó su defensa del título con la victoria ante el Everton para quedar codo a codo con el City, con solo la diferencia de goles separándolos. "Estamos muy contentos con la victoria, el rendimiento y la semana, porque nos dieron un calendario terrible", dijo Arteta. "Solo tenemos que centrarnos en lo que podemos hacer, y estamos muy satisfechos con el 90% de los rendimientos y resultados ."

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