logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Fotogalería

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

El Atlético sufre y empata con Brujas

Goles de Julián Álvarez y Lookman no fueron suficientes para el Atlético

Por EFE

Febrero 18, 2026 04:08 p.m.
A
El Atlético sufre y empata con Brujas

El Atlético de Madrid empató ante el Club Brujas en un sufrido partido que parecía tener encarrilado tras marcharse 0-2 al descanso, pero que el equipo belga supo remontar con dos goles rápidos al principio del segundo tiempo y un tercer tanto en los minutos finales para compensar un gol en propia puerta.

Julián Álvarez de penalti, Lookman y Ordóñez en propia puerta anotaron los goles para el equipo de Diego Pablo Simeone, mientras que Onyedika, Tresoldi y Tzolis colocaron los tantos de los de Ivan Leko para dejar todo a resolver en la vuelta en el Estadio Metropolitano.

El encuentro mostró un dominio inicial del Atlético de Madrid, que logró adelantarse con un penalti convertido por Julián Álvarez y un gol de Lookman. Sin embargo, el Club Brujas reaccionó con rapidez en el segundo tiempo, logrando igualar el marcador y mantener la serie abierta para el partido de vuelta.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El Atlético sufre y empata con Brujas
El Atlético sufre y empata con Brujas

El Atlético sufre y empata con Brujas

SLP

EFE

Goles de Julián Álvarez y Lookman no fueron suficientes para el Atlético

Ponen a la venta a los Seahawks, campeones del Super Bowl
Ponen a la venta a los Seahawks, campeones del Super Bowl

Ponen a la venta a los Seahawks, campeones del Super Bowl

SLP

EFE

Así lo anunciaron este miércoles los herederos de Paul Allen

Perro suelto irrumpe en carrera de esquí fondo en Milán Cortina
Perro suelto irrumpe en carrera de esquí fondo en Milán Cortina

Perro suelto irrumpe en carrera de esquí fondo en Milán Cortina

SLP

AP

El incidente ocurrió el mismo día que Johannes Hoesflot Klaebo logró un récord olímpico.

NFL confirma juego de temporada de 49ers en Estadio Azteca
NFL confirma juego de temporada de 49ers en Estadio Azteca

NFL confirma juego de temporada de 49ers en Estadio Azteca

SLP

AP

Los 49ers disputarán un partido de temporada regular en el renovado Estadio Azteca, que reabrirá en marzo.