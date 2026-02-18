El Atlético sufre y empata con Brujas
Goles de Julián Álvarez y Lookman no fueron suficientes para el Atlético
El Atlético de Madrid empató ante el Club Brujas en un sufrido partido que parecía tener encarrilado tras marcharse 0-2 al descanso, pero que el equipo belga supo remontar con dos goles rápidos al principio del segundo tiempo y un tercer tanto en los minutos finales para compensar un gol en propia puerta.
Julián Álvarez de penalti, Lookman y Ordóñez en propia puerta anotaron los goles para el equipo de Diego Pablo Simeone, mientras que Onyedika, Tresoldi y Tzolis colocaron los tantos de los de Ivan Leko para dejar todo a resolver en la vuelta en el Estadio Metropolitano.
El encuentro mostró un dominio inicial del Atlético de Madrid, que logró adelantarse con un penalti convertido por Julián Álvarez y un gol de Lookman. Sin embargo, el Club Brujas reaccionó con rapidez en el segundo tiempo, logrando igualar el marcador y mantener la serie abierta para el partido de vuelta.
