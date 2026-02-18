Ordenan reingresar a prisión a Mario Villanueva, exgobernador de QR

Un juez de Ejecución Penal ordenó reingresar a prisión al exgobernador de Quintana Roo (QR), Mario Villanueva Madrid, para que continúe compurgando la pena de 36 años nueve meses de cárcel que se le impuso por delitos contra la salud y por nexos con el Cártel de Juárez, que encabezó el capo Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de los Cielos".

Al expriista se le concedió en junio de 2020, el beneficio temporal de la prisión domiciliaria porque su vida estaba en riesgo por la pandemia de Covid-19, ya que padece severos problemas de salud.

Por lo que fue trasladado a su domicilio en la capital quintanarroense, donde actualmente se encuentra.

Sin embargo, el Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México estableció que el 9 de mayo de 2023 se puso fin a la emergencia por el nuevo coronavirus, y que Villanueva Madrid debe ser reingresado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), ubicado en el municipio de Ayala, Morelos, para seguir cumpliendo la sentencia que le impuso el entonces Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito.

En junio del año pasado, la defensa de Mario Villanueva Madrid solicitó al juez Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas la libertad condicional del exgobernador de Quintana Roo, petición que fue admitida a trámite.

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió que la admisión fuera desechada, pero el juez le respondió que la controversia ya había sido admitida.

Ante la omisión de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de ley, donde resolverá sobre la petición de libertad condicional, los abogados del exgobernador de Quintana Roo tramitaron un amparo, que está pendiente de resolver.

Tras ser deportado por autoridades migratorias de Estados Unidos luego de cumplir una condena por lavado de dinero, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid fue trasladado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), ubicado en Ayala, Morelos.

Villanueva Madrid fue entregado en extradición a Estados Unidos el 8 de mayo de 2010, luego de declararse culpable del delito de lavado de dinero y de presuntos vínculos con el capo Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de los Cielos", la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, le impuso una sentencia de 131 meses de prisión.

