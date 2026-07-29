El "Bebote" en la mira de la Serie A
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México.- No es ningún secreto que Santiago Giménez atraviesa un momento complicado en Europa con el AC Milan. El conjunto italiano realizó una importante inversión para hacerse con los servicios del delantero mexicano, pero apenas unos meses después ya analiza alternativas para facilitar su salida.
Las constantes molestias físicas y la falta de regularidad han sido factores determinantes en la reducción de sus minutos dentro de la Serie A, situación que también ha impactado en la confianza que le han brindado tanto la afición como el cuerpo técnico. El atacante mexicano no ha logrado mostrar la mejor versión que lo llevó a destacar en el futbol neerlandés.
Ante este panorama, el mercado de fichajes se mantiene atento a la situación del exjugador de Cruz Azul. La reciente llegada del delantero portugués Gonçalo Ramos al proyecto rossonero ha reducido aún más las opciones de Giménez, quien podría convertirse en una pieza de salida para que el club recupere parte de la inversión realizada en su contratación.
De acuerdo con reportes de la prensa italiana, el Milan estaría dispuesto a escuchar ofertas cercanas a los 20 millones de euros, una cifra que ya habría despertado el interés de otros equipos de la Serie A en busca de reforzar su ataque.
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Según información del portal Calciomercato, tanto Lazio como Fiorentina siguen de cerca la situación del delantero mexicano. Ambas instituciones consideran que Giménez aún tiene margen para recuperar su mejor nivel y estarían evaluando las condiciones de una posible negociación en las próximas semanas. Mientras tanto, el atacante busca una oportunidad que le permita volver a tener protagonismo y continuidad en el futbol europeo.
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