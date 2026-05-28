El ´Chino´ Huerta se une al Tricolor

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México.- Javier Aguirre ha sorprendido a todos con su nueva incorporación a la concentración de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Además del atacante Raúl Jiménez, el "Vasco" sumó a César "Chino" Huerta y ambos futbolistas se incorporarán mañana por la tarde en Pasadena, California, donde México enfrentará a la selección de Australia.

"La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que los jugadores Raúl Jiménez, del Fulham, y César Huerta, del RCS Anderlecht, se integrarán el día de mañana, jueves 28 de mayo, a la concentración de la Selección Nacional de México en la ciudad de Pasadena, California", informó la FMF mediante un comunicado.

Ambos futbolistas formarán parte de los trabajos de preparación del equipo tricolor de cara a los últimos dos partidos amistosos previos al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Con estos dos arribos, la plantilla de Javier Aguirre ya cuenta con los 26 nombres que podrían ser la lista final con la que dispute el Mundial de 2026; sin embargo, aún podría haber cambios en la decisión final del "Vasco".

Nombres como Germán Berterame, Jesús Gómez o el mismo Charly Rodríguez aún aparecen como opciones para cubrir algún hueco que surja en la planeación de la Selección Mexicana o para disipar dudas que se le presenten al cuerpo técnico nacional.

La lista definitiva del combinado nacional será anunciada el próximo lunes 1 de junio en el CAR. Ahí se conocerán a los 26 elementos que representarán a México en la próxima Copa del Mundo.