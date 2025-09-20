El Cruz Azul vence a Juárez

México.- La Máquina volvió a escribir una noche memorable en Ciudad Universitaria. Cruz Azul tuvo que remar contracorriente para derrotar 3-2 al FC Juárez en un duelo lleno de emociones, con lo que firmó su séptima victoria consecutiva en el Apertura 2025 y extendió a 19 su racha invicta como local.

El partido de la jornada 9 parecía un trámite para los celestes, pero terminó siendo una batalla cargada de contrastes. La afición vivió un carrusel de emociones al ver cómo su equipo sufría, reaccionaba y al final celebraba otro triunfo que lo mantiene en lo más alto de la tabla.

El arranque pintaba ideal. Apenas al minuto 2, Luka Romero abrió el marcador y encendió el festín de goles. No obstante, cuando Cruz Azul parecía cómodo y con el control del balón, los Bravos respondieron con la sorpresa.

La efectividad de Juárez fue letal. Dos contragolpes bastaron para dar la vuelta en cuestión de minutos. Rodolfo Pizarro al 14 y Raymundo Fulgencio al 19 colocaron el 1-2 parcial, poniendo contra las cuerdas a los de Nicolás Larcamón.

La reacción celeste llegó minutos más tarde. Gabriel Fernández aprovechó un tiro de esquina y con un cabezazo igualó el marcador, alcanzando su tercer gol en el torneo. El uruguayo confirmó su buen momento y regresó el ánimo a la tribuna.

El golpe definitivo llegó al 35. José Paradela firmó la remontada tras un pase de Luka Romero, sellando el 3-2 que a la postre sería definitivo. La mejor contratación de la Máquina volvió a responder y le dio a su equipo los puntos que lo mantienen en la pelea por el liderato.

En la segunda parte, Juárez intentó sorprender, pero la defensa celeste con Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jorge Sánchez y Erik Lira no permitió margen de error. Ángel Sepúlveda tuvo minutos y buscó su gol, a pesar del ímpetu y motivación de la gente, se quedó con las ganas.

Cruz Azul cerró el partido con orden. Los goles se quedaron en los vestidores, pero la alegría fue total para una afición que vio a su equipo sufrir y salir adelante. La Máquina sigue imparable y ya piensa en Querétaro, mientras que Juárez recibirá a los Pumas en su siguiente compromiso.