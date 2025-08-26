logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Fotogalería

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

El Gato Ortiz y sus polémicos penales en partidos del América

Los penales de El Gato Ortiz en duelos del América han sido motivo de controversia en la Liga MX

Por El Universal

Agosto 26, 2025 04:55 p.m.
A
El Gato Ortiz y sus polémicos penales en partidos del América

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Marco "El Gato" Ortiz está en el ojo del huracán... otra vez. El silbante fue el encargado de llevar las acciones en el encuentro entre América y Atlas, partido manchado por la polémica arbitral.

El central marcó dos penaltis en favor de las Águilas, para hilar siete penas máximas en seis duelos pitando encuentros de los azulcrema. La polémica estalló.

Ortiz decretó como penaltis una mano en el primer tiempo (20') y en la segunda parte (90+5') una supuesta falta sobre el chileno Víctor Dávila. Ambas marcaciones causaron controversia, en especial el segundo.

Aunque América no fue superior a los Rojinegros, todo el desarrollo del cotejo se centró en las polémicas decisiones de Ortiz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pero lo que agranda la polémica es que desde el la Final de Ida del Apertura 2023 entre América y Tigres, Marco Antonio ha marcado siete penaltis en seis encuentros en fila.

- América vs Tigres/ Final Ida Apertura 2023

- León vs América/ Jornada 5 Clausura 2024

- América vs Cruz Azul/ Final de Vuelta Clausura 2024.

- St. Louis City vs América/ Leagues Cup 2024

- América vs Tijuana/ Jornada 2 del Apertura 2025

- Atlas vs América/ Jornada 6 del Apertura 2025 (Dos en este partido)

En ninguno de los partidos mencionados perdieron los emplumados. El saldo fue de cinco triunfos del América por un empate. Cabe señalar, que la mayoría de los penaltis son muy claros.

Después de la Final contra Cruz Azul, tras el penalti, probablemente, más polémico de la lista, el Gato Ortiz duró un año sin pitarle a las Águilas; su reencuentro se dio en el América vs Xolos del actual torneo.

América vs Xolos de Tijuana/ Jornada 2 Apertura 2025 (Minuto 1:49)

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El Gato Ortiz y sus polémicos penales en partidos del América
El Gato Ortiz y sus polémicos penales en partidos del América

El Gato Ortiz y sus polémicos penales en partidos del América

SLP

El Universal

Los penales de El Gato Ortiz en duelos del América han sido motivo de controversia en la Liga MX

¿Es la Liga de Expansión MX destino de Guillermo Ochoa?
¿Es la Liga de Expansión MX destino de Guillermo Ochoa?

¿Es la Liga de Expansión MX destino de Guillermo Ochoa?

SLP

El Universal

Tras meses de búsqueda, podría recalar en esa división ante la falta de ofertas

Iga Swiatek avanza sin contratiempos en el US Open
Iga Swiatek avanza sin contratiempos en el US Open

Iga Swiatek avanza sin contratiempos en el US Open

SLP

AP

Emiliana Arango no logra detener el avance de Swiatek en el US Open, quien busca un nuevo título.

Cadillac F1 desmiente contratación de Christian Horner para la próxima temporada
Cadillac F1 desmiente contratación de Christian Horner para la próxima temporada

Cadillac F1 desmiente contratación de Christian Horner para la próxima temporada

SLP

AP

Tras su despido de Red Bull, Christian Horner no se unirá al undécimo equipo de la parrilla de Fórmula Uno, Cadillac F1.