El Man City cae ante Aston Villa

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MANCHESTER.-El inicio perfecto de temporada del Manchester City en la Liga Premier terminó el sábado con una derrota 2-1 ante el Aston Villa, lo que permitió que el Arsenal los igualara en puntos en la cima de la clasificación.

También, el Tottenham selló su segunda victoria de la semana al superar 2-0 al Chelsea, que se quedó con 10 hombres.

Nicolas Jackson anotó los dos goles del Villa ante el City de Enzo Maresca, que buscaba su octava victoria consecutiva en la liga. La victoria también amplió la sobresaliente racha reciente del Villa a seis triunfos en siete partidos en todas las competiciones.

"Es increíble. Fue difícil, pero conseguimos la victoria y eso es lo más importante. Ahora podemos centrarnos en el siguiente", dijo Jackson.

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Tras la derrota del City en el partido de la mañana, el campeón defensor Arsenal aprovechó al vencer 2-0 al Everton en el Emirates Stadium.

Ezri Konsa y Gabriel Magalhaes anotaron en cada tiempo para el equipo de Mikel Arteta, que es segundo por diferencia de goles.

Los Spurs siguieron su victoria el lunes ante Coventry, su primera de la campaña, con un inusual triunfo en Stamford Bridge.

El portero del Chelsea Mike Penders le dio la ventaja a los Spurs al enviar, sin darse cuenta, el balón a su propia red antes de que Cole Palmer fuera expulsado. Mathys Tel selló el triunfo.

Fulham venció 1-0 al Coventry. Oscar Bobb anotó a los 80 minutos para sellar la victoria del Fulham en Coventry.