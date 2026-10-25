El Santos busca otro triunfo en casa de Xolos

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México.- En el cierre de la Jornada 14 los Xolos de Tijuana reciben en el estadio Caliente al conjunto de Santos Laguna que no cree en nadie y busca romper su propio récord de victorias al hilo. Los Xolos llegan a este encuentro con 17 unidades que lo ponen fuera de puestos de liguilla al ubicarse al arranque de la jornada en el décimo lugar.

Por su parte, Santos Laguna, luego de estar en la parte baja de la tabla general, logró consolidarse para sumar seis victorias consecutivas que lo meten de lleno en la pelea por un lugar en la liguilla.

Tras un pésimo arranque Santos consiguió su primera unidad hasta la Jornada 6 al empatar sin goles con los Tigres de la UANL, ahora ya suma seis victorias consecutivas, pero aun fuera de un lugar para la fiesta grande por lo que es vital sumar de cara a la recta final del Apertura 2026.

Renato Paiva, director técnico de Santos, sabe que está fuera de la Liguilla, pero "queda mucho que trabajar, ilusionado por una victoria más, por ver la afición festejando como festeja. La reconexión es una realidad y nosotros jugamos para ellos". Afirmó que está emocionado por la victoria, emocionado por el apoyo de la afición.

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Sabe que a Santos le queda mucho por trabajar, su visita a Xolos será un partido complicado. Paiva califica al enfrentamiento ante Xolos con un partido "difícil por la calidad del adversario, por el pasto sintético y por el viaje".

Por su parte, Sebastián Abreu, técnico de Xolos, señaló que empatar ante el Toluca el plantel quedo con mucha impotencia. Sobre el jugador sensación de Xolos, Gilberto Mora, sólo se limitó a decir "va bien, va bien".