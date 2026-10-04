El Tri, humillado por Estados Unidos

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CIUDAD DE MÉXICO.- En su tercer partido al frente de la Selección Mexicana, Rafael Márquez reprobó su primera prueba importante como director técnico. El Tricolor no sólo perdió contra Estados Unidos (3-0), fue goleado y humillado.

El partido fue una serie de eventos desafortunados para el Tri. Para ser un técnico que insiste en las formas, Rafa Márquez fue superado con muy pocos argumentos por Mauricio Pochettino, que ganó su primer clásico como entrenador de las barras y las estrellas. Raúl Rangel, vivió una pesadilla y tuvo su peor actuación como portero del combinado nacional. México tuvo una noche para el olvido y no se cansó de fallar en las dos áreas. No supo aprovechar los errores del rival y pagó muy caro los propios.

Santiago Giménez, que no mete un gol con la camiseta de la Selección Mexicana desde septiembre del 2025, falló dos oportunidades insólitas de frente al arco. La primera fue tras un error en un intento de despeje de la zaga estadounidense que le quedó en los pies a Roberto Alvarado, quien decidió asistir al "Bebote", pero no pudo definir y terminó por recostarse dentro del área chica. Sobre el final del primer tiempo, dejó ir el gol del empate a pesar de tener la portería libre.

La selección de las barras y las estrellas, con poco, supo meter el golpe que dejó en la lona al Tricolor. De manera inexplicable, Raúl "Tala" Rangel no pudo detener un disparo por el costado derecho de Gio Reyna que parecía inofensivo, y el rebote encontró a Julian Hall (27´) para anotar el primero de la noche.

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Rangel volvió a equivocarse, ahora con un pase a los pies de la joven estrella estadounidense, Cavan Sullivan (62´), que tomó el regalo del guardameta de las Chivas y lo intercambió por el segundo gol del partido con una definición de larga distancia.

A partir de ahí, tanto la afición como los jugadores perdieron la cabeza. El público abucheó a Rangel en cada ocasión que tocó el balón, en cada despeje se hizo presente el grito homofóbico y el Tri se quedó con un jugador menos por una expulsión infantil de Mateo Chávez.

Malik Tillman (84´) puso el último clavo en el ataúd tricolor.