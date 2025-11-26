logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

El Tri se "refuerza" con los mejores atletas nacionales

El Tricolor recibe el respaldo de destacados atletas nacionales para la Copa del Mundo 2026

Por El Universal

Noviembre 26, 2025 02:37 p.m.
A
El Tri se refuerza con los mejores atletas nacionales

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- La Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá se encuentra cada vez más cerca de iniciar, causando en la afición mexicana una gran expectativa con miras a lo que pueda lograr el Tricolor bajo las órdenes de Javier Aguirre.

Un combinado que, pese a los complicados resultados recientes, ha sumado como "refuerzos" a 12 atletas de distintas disciplinas, quienes acompañarán al equipo nacional en esta aventura mundialista.

La lista, encabezada por Isaac del Toro, Yareli Acevedo, Uziel Muñoz y Paola Longoria, presenta a los más destacados deportistas, quienes sin dudarlo mostraron su respaldo al equipo mexicano, deseándole éxito en el Mundial.

El anuncio fue hecho por Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), durante los Victory Prize México 2025, recalcando el compromiso por hacer un gran torneo el año siguiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"El 12 ideal de atletas de diferentes disciplinas que se sumarán para apoyar a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026. Todos representan un gran orgullo nacional. Gracias por construir un México que se une y apoya en cada partido, vamos todos juntos", mencionó el directivo.

Con la nueva indumentaria del Tricolor, cada uno de los atletas presumió su respaldo al equipo, que buscará hacer historia en la cancha.

LOS 12 ATLETAS QUE SE SUMAN PARA APOYAR A LA SELECCIÓN MEXICANA EN LA COPA DEL MUNDO

Isaac del ToroCiclismo

Paola LongoriaRáquetbol

Josué AndriassiBásquetbol

Juan CelayaClavados

Arnulfo CastorenaNatación

Matías GrandeTiro con arco

Diego VillalobosNatación artística

Yareli AcevedoCiclismo

Mía CuevaClavados

Uziel MuñozLanzamiento de bala

David MartínezUFC

Mati ÁlvarezAtletismo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El Tri se refuerza con los mejores atletas nacionales
El Tri se refuerza con los mejores atletas nacionales

El Tri se "refuerza" con los mejores atletas nacionales

SLP

El Universal

El Tricolor recibe el respaldo de destacados atletas nacionales para la Copa del Mundo 2026

Equipos de fútbol americano en Europa acuerdan reunificación histórica
Equipos de fútbol americano en Europa acuerdan reunificación histórica

Equipos de fútbol americano en Europa acuerdan reunificación histórica

SLP

AP

La unión de la ELF y la EFA representa un paso importante hacia una competencia más equitativa y transparente en el fútbol americano europeo.

¿Dónde ver partidos de Champions este miércoles?
¿Dónde ver partidos de Champions este miércoles?

¿Dónde ver partidos de Champions este miércoles?

SLP

El Universal

Cruz Azul y Chivas chocan en cuartos: arranca la revancha en el Akron
Cruz Azul y Chivas chocan en cuartos: arranca la revancha en el Akron

Cruz Azul y Chivas chocan en cuartos: arranca la revancha en el Akron

SLP

El Universal

La Máquina llega como tercer lugar y el Rebaño como sexto, en una serie donde ambos buscan el primer golpe