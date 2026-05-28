Elena Rybakina cae ante Starodubtseva
En un día en que Ucrania logra conseguir tres victorias
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Elena Rybakina, la ganadora de este año del Abierto de Australia, fue derrotada por la ucraniana Yuliia Starodubtseva por 3-6, 6-1, 7-6 (4).
También avanzaron las ucranianas en buen nivel Elina Svitolina y Marta Kostyuk, que vienen de ganar trofeos en el Abierto de Madrid y el Abierto de Italia, respectivamente.
La séptima preclasificada Svitolina venció a Kaitlin Quevedo por 6-0, 6-4 para prolongar su racha de ocho triunfos consecutivos. La 15ta preclasificada Kostyuk venció a Katie Volynets por 6-7 (4), 6-3, 6-3 para extender su racha ganadora a 13 partidos.
Swiatek ha mejorado su récord de carrera en el Abierto de Francia a 42-3. La campeona en cuatro ocasiones eliminó a la número 35 del ranking, Sara Bejlek, por 6-2, 6-3 para avanzar a la tercera ronda el miércoles.
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Swiatek ganó Roland Garros en 2020, 2022, 2023 y 2024.
Swiatek se enfrenta ahora a Magda Linette en el primer duelo totalmente polaco en Roland Garros en la era profesional (desde 1968). Linette eliminó a la campeona de 2017 Jelena Ostapenko por 6-2, 2- 6, 6 -2 .
Además, la undécima preclasificada Belinda Bencic venció a la estadounidense Caty McNally por 6-4, 6-0.
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