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Eliminan a Rybakina del Abierto de China

Por AP

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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Eliminan a Rybakina del Abierto de China
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      BEIJING.- Elena Rybakina fue eliminada del Abierto de China por la armenia Alina Charaeva (118) el sábado en la segunda ronda.

      Charaeva se sostuvo la cabeza entre las manos, incrédula, después de ganar por 3-6, 6-4, 6-3.

      "Solo estaba tratando de mantenerme realmente fuerte mentalmente y seguir creyendo que en algún momento podría darle la vuelta de nuevo a mi favor. Y supongo que simplemente nunca dejé de creer", dijo Charaeva, apenas la novena mujer fuera del top 100 en vencer a una número uno.

      La número uno cometió siete dobles faltas y perdió su servicio cinco veces, una última vez para quedar abajo 4-2 en el tercer set.

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      La nueva campeona del Abierto de Estados Unidos , Rybakina, se convirtió en apenas la segunda mujer en perder su primer partido como número uno del mundo. Naomi Osaka fue la otra, en 2019.

      "Pasaron muchas cosas después de la victoria en el Abierto de Estados Unidos. No tuve muchas oportunidades de dormir y recuperarme", dijo Rybakina. "Felicidades a Alina. Jugó un muy buen partido".

      Coco Gauff, quien perdió ante Rybakina en las semifinales del Abierto de Estados Unidos, ganó su primer partido desde entonces contra Camila Osorio 7-6 (4), 4-6, 6-2.

      En el torneo masculino correspondiente, un ATP 500, el primer cabeza de serie y campeón del Abierto de Estados Unidos Alexander Zverev derrotó 6-0, 6-3 a Shang Juncheng, quien llegó con un wild card, para preparar un duelo de cuartos de final contra Novak Djokovic.

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