Emilio Azcárraga se reúne con América en plena crisis deportiva

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- En América las cosas no marchan del todo bien. Por ahora están al fondo de la tabla, no han podido anotar ningún gol y la situación extracancha es turbulenta.

Como muestra de que la situación no es la mejor, este viernes, previo al duelo de mañana contra el Necaxa, arribó al Nido Emilio Azcárraga Jean, propietario de las Águilas.

"Fue inesperado, la verdad. Siempre es algo grato que esté acá. Obviamente viene a manifestar las expectativas y toda la fe que siempre pone en cada uno de nosotros para conseguir las cosas y nos deja en claro que podemos conseguir los objetivos que pone", declaró Sebastián Cáceres, central de los Azulcrema.

En esta semana, América ha tenido movimientos como la baja de Diego Ramírez, director deportivo del equipo y los incontables rumores sobre las posibles bajas de Rodrigo Aguirre, Víctor Dávila y el auxiliar técnico Paulo Victor. Situación que al interior del club prefieren no darle importancia.

"El grupo está bien, no estamos presentes en este tema, es más de la directiva. El equipo está más concentrado en el hecho del partido del sábado y en la Conca, principalmente el sábado porque no hemos ganado, es lo importante y estamos haciendo mucho hincapié", aseveró el futbolista de los capitalinos.

América va por la Concacaf Champions Cup

Más allá del pasado reciente del América en el que consiguieron un tricampeonato, las Águilas tienen una deuda pendiente a nivel internacional y es la de ganar la Copa de Campeones de la Concacaf.

"En realidad no es que nos haya exigido algo, sólo hizo presencia, pero eso lo sabemos siempre, tenemos que ganar todas las competencias estamos con ese objetivo en toda competencia que tengamos delante, principalmente la Concachampios, estamos enfocado en poder ganarlo porque es algo que se nos exige no solo el patrón, también la afición quiere que ganemos un título internacional", profundizó sobre la presencia de Azcárraga en el Nido.

¿Cuándo debuta América en la Concacaf?

Las Águilas del América se presentan el martes 3 de febrero contra el Olimpia de Honduras, a las 20:00 horas.