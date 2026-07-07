Emotiva la Sexta Gala de Atletismo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Sexta Gala de Atletismo de la Liga Diamante vivió una de sus jornadas más emotivas con la realización de la tradicional Carrera de Papás, actividad organizada en el marco de la celebración del Día del Padre y que reunió a decenas de familias en un ambiente de convivencia, reconocimiento y espíritu deportivo.

Más allá de la competencia, la carrera tuvo como principal objetivo rendir homenaje a los padres de familia que, con su apoyo y dedicación, acompañan el desarrollo deportivo de sus hijos.

Uno de los momentos más significativos se vivió al finalizar la prueba, cuando los pequeños esperaron en la meta para colocar personalmente la medalla a sus papás, en un gesto cargado de orgullo, gratitud y emoción.

La Liga Diamante destacó que detrás de cada atleta existe una familia que impulsa sus sueños, resaltando el papel fundamental que desempeñan los padres al acompañar cada entrenamiento, competencia y logro deportivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como parte de la gala, también se llevó a cabo un reconocimiento especial al profesor Fidel Flores Valdés, quien fue distinguido por su amplia trayectoria y su invaluable aportación al desarrollo del atletismo en San Luis Potosí.

Acompañado por los integrantes de su equipo Halcones, así como por padres de familia y de amigos, el profesor Fidel agradeció la distinción y compartió la importancia que el atletismo ha tenido en su vida, además de reiterar su compromiso de continuar formando nuevas generaciones de deportistas.

Por su parte, el director de la Liga Diamante, Sergio Martínez expresó su satisfacción por contar con el equipo Halcones dentro del proyecto deportivo, señalando que su participación y compromiso fortalecen el crecimiento del atletismo potosino y contribuyen a la formación integral de jóvenes atletas.