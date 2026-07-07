Enfrenta Colombia a Suiza por el pase a cuartos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

VANCOUVER, Canadá.- Juan Fernando Quintero juega poco, pero aporta mucho a Colombia. Y de paso genera mucho cariño.

Habitual revulsivo en el equipo que conduce Néstor Lorenzo, el volante ofensivo dejó su impronta en los 18 minutos que disputó en la reciente victoria por 1-0 ante Ghana, un encuentro que depositó a los cafeteros en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Quintero acumuló dos remates, además de redondear una efectividad perfecta en sus pases y dos recuperaciones. Esos 18 minutos bastaron para compilados de su despliegue del viernes pasado en Kansas City, que se hicieron virales en las redes sociales.

Los hinchas colombianos ovacionaron su nombre y seguramente repetirán el clamor este martes, cuando enfrenten a Suiza por el pasaporte a los cuartos de final.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A la sombra de James Rodríguez, el otro creativo colombiano, el talento de Quintero es algo que nadie pone en duda por su técnica y visión de juego.

La carrera de Juanfer, de 33 años y actual jugador de River Plate de Argentina, siempre ha cargado la cruz de que no ha podido establecerse como titular. Y su trayectoria europea, principalmente con el FC Porto, no alcanzó niveles notables.

Este es su tercer Mundial con Colombia.

Anotó en la cita de 2014 en Brasil, donde gritó su primer gol mundialista ante el conjunto de Costa de Marfil en la primera ronda y la selección alcanzó un histórico boleto a los cuartos de final.

También marcó contra Japón en el campeonato de Rusia 2018, erigiéndose como el primer colombiano que anotó en dos mundiales.