Entérate | Los precios de boletos para el Super Bowl LX

Ya no es una novedad que los precios de los boletos para un evento deportivo en Estados Unidos estén por las nubes y más si se trata de un Super Bowl.

Sin embargo, una vez confirmado que los Seattle Sehawks y los Patriotas de Nueva Inglaterra estarán jugando el próximo 8 de febrero por levantar el Vince Lombardi, los precios se revelaron, y con ello se confirmó que será uno de los más caros que habido.

Las plataformas de Vivid Seats y SeatGeek arrojan los boletos más baratos en el Levi's Stadium, casa de los San Francisco 49ers, entre 5 mil 921 y 6 mil 354 dólares, es decir, cerca de 120 mil pesos mexicanos.

En tanto, los boletos en la zona VIP para presenciar una de las revanchas más esperadas en los Super Bowl, rondan los 110 mil 300 dólares, es decir, dos millones de pesos.

A comparación del que se llevó el año pasado en el Caesars Superdome de Nueva Orleans entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, aumentaron, ya que, en ese entonces, el más barato estaba en un rango de precio entre 3500 y 4 mil dólares; 69 mil 391 pesos.

Gran parte del alza de precios para esta edición 60 del Super Bowl es por el estado de California, uno de los lugares con la tasa de impuestos más altos en todo Estados Unidos.