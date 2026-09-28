Equipo Europa gana Copa Laver

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LONDRES.- Alexander Zverev añadió otro momento destacado a su temporada de despegue al asegurar los puntos decisivos que devolvieron el domingo la Copa Laver al Equipo Europa.

Zverev —quien conquistó sus dos primeros títulos de Grand Slam este año al ganar el Abierto de Francia y el Abierto de Estados Unidos— venció por 7-6 (3), 6-3 a Learner Tien para sellar una victoria de 13-5 para Europa.

Zverev ha sido parte de las seis victorias del Equipo Europa en el evento al estilo de la Copa Ryder, y posee la mayor cantidad de triunfos en individuales en la Copa Laver con ocho.

"Ganar como equipo —no hay mejor sensación en el deporte", dijo Zverev. "No tenemos suficiente de eso en el tenis. Estar entre estos grandes jugadores que normalmente ves al otro lado de la red cada semana, es simplemente divertido estar aquí".

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El Equipo del Mundo ganó la edición del año pasado en San Francisco.

Fue una mejor actuación para el alemán después de que su racha de nueve triunfos consecutivos en individuales —su título del Abierto de Estados Unidos y dos victorias de Copa Davis para Alemania el fin de semana pasado— terminara con una derrota ante Alex de Minaur el sábado.

"No he ganado un partido de la Copa Laver en dos años, así que estoy feliz de haberlo hecho hoy", dijo Zverev. "Un enorme reconocimiento a todo el Equipo del Mundo. Nos llevaron al límite otra vez... Tuvimos un gran equipo. Tenemos una gran química de equipo".

Tien, 13.º del ranking, había derrotado a Flavio Cobolli en su debut en la Copa Laver el sábado.

Más temprano, Cobolli y Jakub Mensik ampliaron la ventaja de Europa al vencer a De Minaur y Taylor Fritz por 7-5, 6-3 en dobles.

La victoria de Zverev dejó sentenciada la serie con tres partidos por disputarse, lo que significó que Carlos Alcaraz no necesitó saltar a la cancha para el tercer partido del día contra De Minaur.

"Tuvimos tres oportunidades de cerrarlo en individuales", dijo Zverev. "Especialmente con Carlos jugando después de mí, me dio un poco de confianza".

Usando el apodo de Zverev, el capitán del Equipo del Mundo, Andre Agassi, dijo durante la presentación del trofeo: "Felicitaciones, Sascha, por el año increíble". Alcaraz ganó un partido de dobles con Mensik el viernes y un partido de individuales ante Fritz el sábado.