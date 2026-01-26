Equipos de la Liga MX se preparan para la Jornada 4 del Clausura 2026
Los aficionados podrán disfrutar de partidos llenos de emoción y goles
CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- Finalmente, la espera terminó. La Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX está cada vez más cerca de arrancar.
Luego de la pausa por los partidos amistosos de la Selección Mexicana, ante Panamá y Bolivia, el naciente torneo del futbol mexicano se vuelve a poner en acción.
El Tricolor aprovechó sus dos compromisos y logró quedarse con la victoria en ambos, por la mínima, por lo que valió la pena que la Liga mexicana tuviera un parón.
Ahora, la cuarta fecha se pone en marcha con interesantes juegos que prometen estar llenos de emociones y, sobre todo, goles.
Tras las primeras tres jornadas, las Chivas marchan en el primer lugar de la tabla general, siendo las únicas que han ganados todos sus encuentros.
Con nueve puntos, cinco goles a favor y uno en contra, el Rebaño se encuentra en lo más alto de la clasificación, seguido de cerca por el Toluca (siete).
Después están el Monterrey, el Cruz Azul y el Atlas, los tres equipos con seis unidades; en el sexto lugar se ubican los Pumas con cinco, los mismos que el Tijuana.
El octavo y último puesto de la clasificación que da boleto a la Liguilla, recordando que, para este torneo, ya no existe el Play-In, está el Atlético San Luis.
Aunque, los potosinos tienen la ventaja de la diferencia de goles, ya que el FC Juárez, el León, los Tigres y el Pachuca también tiene cuatro puntos.
Todavía falta mucho para que comience la Fiesta Grande del futbol mexicano; sin embargo, para cada club es importante no dejar unidades en el camino para llegar con mayor tranquilidad al cierre de la Fase Regular.
La Jornada 4 se pone en marcha el próximo fin de semana, con tres juegos disputados el viernes, cinco el sábado y uno el domingo.
¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX?
Puebla vs Toluca
Fecha: Viernes 30 de enero
Hora: 19:00
Estadio: Cuauhtémoc
Transmisión: Azteca 7/FOX One
Pumas vs Santos
Fecha: Viernes 30 de enero
Hora: 21:00
Estadio: Olímpico Universitario
Transmisión: ViX Premium
FC Juárez vs Cruz Azul
Fecha: Viernes 30 de enero
Hora: 21:06
Estadio: Olímpico Benito Juárez
Transmisión: Azteca 7/FOX One
América vs Necaxa
Fecha: Sábado 31 de enero
Hora: 16:00
Estadio: Ciudad de los Deportes
Transmisión: TUDN/ ViX Premium
Atlas vs Mazatlán FC
Fecha: Sábado 31 de enero
Hora: 17:00
Estadio: Jalisco
Transmisión: ViX Premium
Atlético San Luis vs Chivas
Fecha: Sábado 31 de enero
Hora: 17:00
Estadio: Alfonso Lastras Ramírez
Transmisión: ESPN/Disney+
Monterrey vs Tijuana
Fecha: Sábado 31 de enero
Hora: 19:00
Estadio: BBVA
Transmisión: TUDN/ ViX Premium
León vs Tigres
Fecha: Sábado 31 de enero
Hora: 19:00
Estadio: León
Transmisión: FOX One
Querétaro vs Pachuca
Fecha: Domingo 1 de enero
Hora: 17:00
Estadio: Corregidora
Transmisión: FOX One.
El Universal
Los aficionados podrán disfrutar de partidos llenos de emoción y goles
