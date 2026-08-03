Erik Lira ya tiene oferta del Al-Jazira
El mediocampista recibiría un contrato de cuatro años
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
México.- Erik Lira se convirtió en una de las grandes revelaciones de la Selección Mexicana durante la pasada Copa del Mundo. El mediocampista de Cruz Azul aprovechó cada oportunidad que recibió de Javier Aguirre y, gracias a su despliegue físico, recuperación de balón y liderazgo en el centro del campo, logró consolidarse como una pieza fundamental del Tricolor a lo largo de la competencia.
El nivel mostrado en el escenario más importante del futbol internacional no pasó desapercibido. Sus actuaciones llamaron la atención de equipos fuera de México, colocándolo entre los jugadores con mayores posibilidades de dar el salto al extranjero una vez concluida la participación mundialista.
De acuerdo con información de ESPN, Cruz Azul ya recibió una oferta formal por los servicios del futbolista, una propuesta que actualmente se encuentra bajo análisis por parte de la directiva celeste.
Según el reporte, el club interesado es Al Jazira, de los Emiratos Árabes Unidos, institución que habría puesto sobre la mesa un contrato por cuatro años y un salario cercano a los tres millones de dólares por temporada para convencer al mexicano de integrarse a su proyecto.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ahora, la decisión final dependerá tanto del jugador como de Cruz Azul, que evalúan los alcances deportivos y económicos de la operación. En semanas recientes, su nombre también fue relacionado con el AS Mónaco de Francia, aunque, de acuerdo con la información disponible, el conjunto del Principado únicamente habría solicitado referencias sobre su costo
no te pierdas estas noticias
Mateo Chávez y AZ Alkmaar conquistan la Supercopa en Países Bajos
El Universal
AZ Alkmaar aprovechó la expulsión temprana del PSV para dominar y asegurar el título con cuatro goles.
América busca sumar tres puntos ante Santos en Liga MX
El Universal
Santos llega con dos derrotas y urgido de puntos para salir de los últimos lugares en la tabla general.
México femenil Sub 23 enfrenta a Jamaica en Juegos Centroamericanos
El Universal
El partido será transmitido en vivo por FOX Sports, Claro Sports y Azteca Deportes App a las 14:00 horas.