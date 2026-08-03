Trump anuncia diálogo con Irán tras frenar ataques masivos

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El presidente estadounidense Donald Trump anunció que el lunes comenzarían nuevas conversaciones para mitigar la guerra en Irán, después de decir que por ahora aplazaría una nueva ronda de ataques, aunque Irán insistió en que su diplomacia se centraba en naciones vecinas.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán son cruciales para poner fin al conflicto y reactivar el tráfico de mercancías a través del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial por la que antes de la guerra pasaba aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y gas natural comercializados.

Pero el Ministerio de Exteriores de Irán declaró que se centraba en negociaciones con Omán, no con Estados Unidos, lo que llevó a Trump a criticar al liderazgo del país.

Trump, quien ha mostrado cierta costumbre de amenazar con atacar a Irán y echarse atrás a última citando gestiones diplomáticas, indicó el lunes que, "quiera Irán admitirlo o no, de hecho, estamos hablando".

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Israel atacó la Franja de Gaza durante el fin de semana, días después de que Estados Unidos y Hamás dijeron que se había alcanzado un acuerdo para que el grupo miliciano se desarme, un posible paso hacia el fin de la guerra en Gaza.

En Gaza, hospitales locales informaron que al menos 17 personas murieron en ataques israelíes durante el fin de semana, entre ellas niños. Un ataque contra un apartamento en el sur de Gaza mató a tres miembros de una familia, incluido un niño de 4 años, según el hospital Nasser, adonde llegaron los cuerpos.

El ejército israelí indicó que los ataques iban dirigidos contra milicianos.

A continuación, un repaso de los acontecimientos más importantes en Oriente Medio.

Trump anuncia la reanudación de conversaciones

Trump anunció el domingo que decidió no llevar a cabo ataques importantes contra Irán tras las gestiones de aliados del Golfo Pérsico: Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Sostuvo que existía un plan para que Estados Unidos ejecutara "el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial", pero decidió dar más tiempo a la diplomacia tras escuchar a líderes del Golfo Pérsico y atender solicitudes de funcionarios iraníes no identificados. No ofreció más detalles ni dijo quiénes participarían en las conversaciones.

El Ministerio de Exteriores iraní, sin embargo, sostuvo que el país no estaba manteniendo negociaciones con Estados Unidos.

Esmail Baghaei, un portavoz del organismo, señaló el lunes que las conversaciones en curso eran con Omán, el país que se encuentra al otro lado del estrecho, y que se centraban únicamente en establecer una ruta temporal para una navegación segura a través del canal.

Nueve embarcaciones transitaron por el estrecho el domingo, la mayoría de ellas utilizando una ruta controlada por Irán, según datos comerciales y la plataforma de análisis Kpler.

Trump expresó frustración por la postura pública de Irán.

"¡El liderazgo iraní es increíblemente mentiroso!", despotricó el mandatario norteamericano en Truth Social, su plataforma de redes sociales. "Piden una reunión, algunos dirían que 'ruegan', comienzan las conversaciones, con más programadas en el futuro inmediato, y dicen, abierta y orgullosamente, que no están teniendo ninguna discusión, que no se está hablando de nada, y que solo están tratando con 'Omán'".

Delegados de Irán se dirigen a Irak y Pakistán

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, llegó el lunes a la ciudad santa iraquí de Najaf para participar en las conmemoraciones de Arbaín, una peregrinación anual para los musulmanes chiíes, informó su oficina en redes sociales.

El viaje de Araghchi se produce mientras Irak ha estado caminando por la cuerda floja entre Irán y Estados Unidos, un acto que solo se ha vuelto más tenso desde que Estados Unidos e Israel fueron a la guerra con Irán en febrero.

Mientras tanto, el ministro de Comercio del país se dirigió el lunes a Pakistán para una visita oficial que podría girar en torno a formas de aliviar los cuellos de botella y mover más contenedores iraníes a través de puertos paquistaníes durante el bloqueo naval de Estados Unidos.

El ministro iraní de Industria, Minas y Comercio, Mohammad Atabak, tenía previsto asistir a una reunión del Comité Conjunto de Comercio Irán-Pakistán en Islamabad y reunirse con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, durante el viaje de dos días.

Líderes sirios e iraquíes discuten preocupaciones de seguridad

El presidente interino sirio, Ahmad al-Sharaa, y el presidente regional kurdo de Irak se reunieron el lunes para discutir formas de mejorar la cooperación mutua y contribuir a la seguridad regional.

La reunión entre al-Sharaa y Nechirvan Barzani se produjo en medio de tensiones regionales, mientras milicias iraquíes respaldadas por Irán llevaron a cabo múltiples ataques con drones dirigidos a intereses estadounidenses en todo Irak, incluida la región kurda del país.

Los medios estatales sirios informaron el mes pasado que las autoridades en la frontera del país con Irak frustraron un intento en junio de contrabandear armas que se dirigían al grupo libanés Hezbollah. Hezbollah negó las acusaciones.

Irán ejecuta a dos hombres acusados de espiar Israel

El poder judicial de Irán informó que ejecutó a dos hombres el lunes, después de condenarlos por espiar para Israel tanto durante la guerra de 12 días del año pasado como en el conflicto en curso.

La agencia de noticias Mizan, del poder judicial, identificó a ambos como Omid Behzad y Pouria Safvat, acusados de proporcionar coordenadas militares, imágenes y otra información de inteligencia utilizada en ataques contra objetivos iraníes. No precisó dónde se llevaron a cabo las ejecuciones.

La semana pasada, Irán ahorcó públicamente a dos hombres condenados por matar a cuatro agentes de policía durante protestas nacionales contra el gobierno en enero.

Residentes de Gaza se asfixian en tiendas de campaña

Las temperaturas en alza en Gaza este verano han convertido en hornos sofocantes las tiendas improvisadas que dan refugio a cientos de miles de palestinos desplazados. Hechos con láminas de plástico, los refugios atrapan el calor durante el día y ofrecen poca ventilación, lo que obliga a muchas familias a pasar horas afuera.

El clima extremo agrava una crisis humanitaria ya desesperada. Con acceso limitado a agua potable, electricidad y saneamiento, los campamentos hacinados lidian con moscas, mosquitos y otros insectos. Agencias humanitarias como el Consejo Noruego para los Refugiados advierten que las condiciones aumentan el riesgo de deshidratación, enfermedades relacionadas con el calor y la propagación de infecciones cutáneas, enfermedades diarreicas y otras dolencias contagiosas.

"Hace muchísimo calor. No podemos quedarnos dentro de las tiendas. Nuestra tienda está hecha de nailon", comentó Aida Abu Hadeesha, una mujer desplazada de la ciudad de Rafah, cerca de la frontera con Egipto. "No hay brisa, nada, y nuestros hijos están sufriendo", dijo, y agregó que el calor sofocante continúa por la noche. "Las moscas y las cucarachas nos atacan".