Confirman virus Bourbon, transmitida por garrapatas, en Nueva York

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Un paciente de Long Island, en Nueva York, fue diagnosticado con un raro virus transmitido por garrapatas y para el que no existe vacuna ni tratamiento específico, reportó la cadena estadounidense Fox News.

Un equipo de investigadores dirigido por Stony Brook Medicine confirmó el caso del virus Bourbon en un paciente que presentó síntomas graves y un aumento de ocho veces en los títulos de anticuerpos contra el virus Bourbon. El paciente fue hospitalizado.

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El virus Bourbon, "transmitido por la garrapata común estrella solitaria (lone star), podría empezar pronto a complicar los diagnósticos si su prevalencia aumenta este verano y en los próximos años", advirtió Stony Brook Medicine en un comunicado en el que reveló el diagnóstico.De acuerdo con Fox News, desde que se identificó por primera vez un caso, en 2014, en el condado de Bourbon, Kansas (de ahí el nombre), solo se han reportado seis casos en humanos. El paciente de Kansas falleció.El virus se ha relacionado con al menos dos muertes, incluyendo ese caso de 2014 y otro reportado en 2026. Sin embargo, los investigadores creen que es probable que haya más infecciones que no se hayan diagnosticado.¿Cuáles son los síntomas?De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas del virus incluyen fiebre, fatiga, aparición de erupciones cutáneas, dolor de cabeza, de cuerpo, náusea, vómito. Otros síntomas incluyen un conteo de glóbulos blancos más bajo de lo normal y un número de plaquetas inferior al normal.Debido a que los síntomas se pueden confundir con diversas enfermedades, el diagnóstico del virus de Bourbon se complica.Según los CDC, la garrapata estrella solitaria "se encuentra ampliamente distribuida en el noreste, sur y medio oeste de Estados Unidos"."Es probable que el virus Bourbon esté más extendido de lo que creemos en nuestra región, y es probable que haya otros casos que no se estén diagnosticando", afirmó en el comunicado Luis Marcos, profesor de Stony Brook Medicine y director de la Clínica de Enfermedades Transmitidas por Garrapatas.