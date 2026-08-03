logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Rinde protesta nuevo director de la Academia de la GN

La ceremonia contó con la presencia de autoridades militares y federales en San Luis

Por Rubén Pacheco

Agosto 03, 2026 04:01 p.m.
A
Rinde protesta nuevo director de la Academia de la GN
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Sin la presencia del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona como se había anunciado inicialmente, el general brigadier G.N. E.M. Kurt Alejandro Madrid Romano, rindió protesta esta tarde como director de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Guardia Nacional (GN).

      En ceremonia realizada en la Coordinación Estatal de la GN, el protocolo de toma de protesta y posesión al cargo lo encabezó Jorge Enrique Martínez Msdina, coordinador estatal de la corporación federal acompañado por José Luis Cruz Aguilar, jefe de la Doceava Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

      Con 53 años, el funcionario federal se ha desempeñado como docente en las ciencias militares y el idioma inglés; agregado militar de la Federación Rusa concurrente con Ucrania y Rumania; jefe de Asuntos Internacionales del Estado Mayor conjunto de la Sedena; subjefe del Centro Táctico Computarizado en la Escuela Superior de Guerra.

      Así como, coordinador de obras militares de la Sedena; enlace entre la Sedena y el Poder Legislativo; cursó esquema para observador y oficial de Estado Mayor para misiones de las Naciones Unidas en Argentina; tomó curso de manejo de medios con el Ejército Norte de Estados Unidos; y cuenta con maestría en dirección estratégica por la Escuela Nacional de Guerra.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Rinde protesta nuevo director de la Academia de la GN
      Rinde protesta nuevo director de la Academia de la GN

      Rinde protesta nuevo director de la Academia de la GN

      SLP

      Rubén Pacheco

      La ceremonia contó con la presencia de autoridades militares y federales en San Luis

      Presa San José, al 85 por ciento de su capacidad
      Presa San José, al 85 por ciento de su capacidad

      Presa San José, al 85 por ciento de su capacidad

      SLP

      Rubén Pacheco

      Autoridades evalúan desfogues solo si niveles superan 90 por ciento

      Sedarh reporta 80 casos activos de gusano barrenador en SLP
      Sedarh reporta 80 casos activos de gusano barrenador en SLP

      Sedarh reporta 80 casos activos de gusano barrenador en SLP

      SLP

      Rubén Pacheco

      La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos atiende casos en municipios como Guadalcázar y Ciudad del Maíz.

      Falta de recursos, impide atender infraestructura hídrica: EGC
      Falta de recursos, impide atender infraestructura hídrica: EGC

      Falta de recursos, impide atender infraestructura hídrica: EGC

      SLP

      Rolando Morales

      Interapas enfrenta 43 averías en pozos en seis meses, casi igualando las 48 de 2025