Rinde protesta nuevo director de la Academia de la GN

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Sin la presencia del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona como se había anunciado inicialmente, el general brigadier G.N. E.M. Kurt Alejandro Madrid Romano, rindió protesta esta tarde como director de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Guardia Nacional (GN).

En ceremonia realizada en la Coordinación Estatal de la GN, el protocolo de toma de protesta y posesión al cargo lo encabezó Jorge Enrique Martínez Msdina, coordinador estatal de la corporación federal acompañado por José Luis Cruz Aguilar, jefe de la Doceava Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Con 53 años, el funcionario federal se ha desempeñado como docente en las ciencias militares y el idioma inglés; agregado militar de la Federación Rusa concurrente con Ucrania y Rumania; jefe de Asuntos Internacionales del Estado Mayor conjunto de la Sedena; subjefe del Centro Táctico Computarizado en la Escuela Superior de Guerra.

Así como, coordinador de obras militares de la Sedena; enlace entre la Sedena y el Poder Legislativo; cursó esquema para observador y oficial de Estado Mayor para misiones de las Naciones Unidas en Argentina; tomó curso de manejo de medios con el Ejército Norte de Estados Unidos; y cuenta con maestría en dirección estratégica por la Escuela Nacional de Guerra.

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