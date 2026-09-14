logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Andrea, ilusionada por su boda

Fotogalería

Andrea, ilusionada por su boda

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Exitosa la 1ra. edición de la lid "Corriendo por Nuestros Héroes"

Por Romario Ventura

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
A
Exitosa la 1ra. edición de la lid "Corriendo por Nuestros Héroes"
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Con la participación de más de 500 atletas, la mañana de este domingo 13 de septiembre se llevó a cabo la primera edición de la carrera atlética "Corriendo por Nuestros Héroes", evento organizado a beneficio del Honorable Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, institución que este 2026 celebra 75 años de servicio.

      La competencia arrancó a las 7:00 horas frente a las instalaciones de Bomberos ubicadas en avenida Mariano Jiménez y Zenón Fernández. Previo a la salida, el comandante Adolfo Benavente agradeció a corredores, patrocinadores y organizadores por sumarse a la causa, mientras que Rubén Lárraga, bombero voluntario y organizador, dio la cuenta regresiva para el inicio de la prueba de 15 kilómetros.

      En la distancia estelar de 15 kilómetros, el triunfo absoluto varonil correspondió a Carlos Rocha Castillo, quien cruzó la meta con tiempo de 1 hora, 1 minuto y 00 segundos. Xavier Antúnez terminó en la segunda posición y Axel Tello completó el podio.

      Dentro de la rama femenil de los 15 kilómetros, Allison Ruiz se quedó con la primera posición al registrar 1 hora, 8 minutos y 00 segundos. El segundo lugar correspondió a Luz Elena González, mientras que Elizabeth Sánchez finalizó tercera.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En los 5 kilómetros, cuya salida se realizó cinco minutos después del contingente principal, José Emiliano Fabián obtuvo la victoria varonil con marca de 18 minutos y 22 segundos. Alexander Flores Corpus terminó segundo y Erik Meléndez ocupó la tercera posición.

      Por las damas, Laura López fue la ganadora de los 5 kilómetros con tiempo de 25 minutos y 06 segundos, seguida por Mónica Zavala y Ana Ortiz. Con esta jornada, la primera edición de "Corriendo por Nuestros Héroes" combinó competencia atlética y apoyo a una institución histórica de San Luis Potosí.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Lewis Hamilton abandona GP España por falla en frenos
        Lewis Hamilton abandona GP España por falla en frenos

        Lewis Hamilton abandona GP España por falla en frenos

        SLP

        AP

        El piloto de Ferrari quedó a 101 puntos del líder Kimi Antonelli tras el abandono en Barcelona.

        Incidente entre Alonso y Sainz marca GP España en Madring
        Incidente entre Alonso y Sainz marca GP España en Madring

        Incidente entre Alonso y Sainz marca GP España en Madring

        SLP

        AP

        El GP España regresó a Madrid con gran asistencia y presencia del rey Felipe VI.

        Alexander Zverev gana el Abierto de Estados Unidos
        Alexander Zverev gana el Abierto de Estados Unidos

        Alexander Zverev gana el Abierto de Estados Unidos

        SLP

        AP

        Zverev amansa a Shelton, conquista el US Open y prolonga sequía de los hombres estadounidenses

        Lawrence Butler impulsa victoria de Atléticos sobre Seattle
        Lawrence Butler impulsa victoria de Atléticos sobre Seattle

        Lawrence Butler impulsa victoria de Atléticos sobre Seattle

        SLP

        AP

        Atléticos ganaron cinco de siete juegos contra Seattle y acortan distancia en la División Oeste.