Exitosa la 1ra. edición de la lid "Corriendo por Nuestros Héroes"

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Con la participación de más de 500 atletas, la mañana de este domingo 13 de septiembre se llevó a cabo la primera edición de la carrera atlética "Corriendo por Nuestros Héroes", evento organizado a beneficio del Honorable Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, institución que este 2026 celebra 75 años de servicio.

La competencia arrancó a las 7:00 horas frente a las instalaciones de Bomberos ubicadas en avenida Mariano Jiménez y Zenón Fernández. Previo a la salida, el comandante Adolfo Benavente agradeció a corredores, patrocinadores y organizadores por sumarse a la causa, mientras que Rubén Lárraga, bombero voluntario y organizador, dio la cuenta regresiva para el inicio de la prueba de 15 kilómetros.

En la distancia estelar de 15 kilómetros, el triunfo absoluto varonil correspondió a Carlos Rocha Castillo, quien cruzó la meta con tiempo de 1 hora, 1 minuto y 00 segundos. Xavier Antúnez terminó en la segunda posición y Axel Tello completó el podio.

Dentro de la rama femenil de los 15 kilómetros, Allison Ruiz se quedó con la primera posición al registrar 1 hora, 8 minutos y 00 segundos. El segundo lugar correspondió a Luz Elena González, mientras que Elizabeth Sánchez finalizó tercera.

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En los 5 kilómetros, cuya salida se realizó cinco minutos después del contingente principal, José Emiliano Fabián obtuvo la victoria varonil con marca de 18 minutos y 22 segundos. Alexander Flores Corpus terminó segundo y Erik Meléndez ocupó la tercera posición.

Por las damas, Laura López fue la ganadora de los 5 kilómetros con tiempo de 25 minutos y 06 segundos, seguida por Mónica Zavala y Ana Ortiz. Con esta jornada, la primera edición de "Corriendo por Nuestros Héroes" combinó competencia atlética y apoyo a una institución histórica de San Luis Potosí.