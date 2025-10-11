logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Exitoso 1er. Torneo de Raquet en el Club Forma

Por Romario Ventura

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Exitoso 1er. Torneo de Raquet en el Club Forma

Con gran entusiasmo y un ambiente familiar se llevó a cabo el Primer Torneo Interno de Raquetbol del Club Forma, evento que marcó un paso importante en el desarrollo de esta disciplina dentro de las nuevas instalaciones deportivas del club, las cuales abrieron sus puertas en marzo de este año y actualmente cuentan con dos modernas canchas de raquetbol.

El torneo fue organizado por Roberto Salazar Oliva, titular de la disciplina en el club, quien coordinó las acciones y dio la bienvenida a los jóvenes participantes que compitieron en la categoría infantil principiantes, mostrando talento, entrega y pasión por el deporte.

Los participantes que animaron la competencia fueron Ema Ortiz, Alika González, Tadeo Valadez, Rebeca Ortiz, Regina Valadez, Isabela Valadez, Frida González, Cielo Valadez, Andrea Cancino, Braulio Díaz y Luis Pérez, quienes disputaron emocionantes encuentros a lo largo de la jornada.

Tras intensos duelos, los ganadores del torneo fueron los siguientes: 1er. lugar, Andrea Cancino; 2do. lugar, Regina Valadez; 3er. lugar, Tadeo Valadez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La premiación estuvo encabezada por Óscar Quevedo, Gerente General del Club Forma, y Andreina Fernández, Gerente de Deportes, quienes felicitaron a los niños por su destacada participación, por su entusiasmo y espíritu deportivo, así como al profesor Roberto Salazar por su incesante labor en la promoción del raquetbol entre las nuevas generaciones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

‘Piojo’ contra las cuerdas
‘Piojo’ contra las cuerdas

‘Piojo’ contra las cuerdas

SLP

El Universal

J. Aguirre espera que Colombia los exija
J. Aguirre espera que Colombia los exija

J. Aguirre espera que Colombia los exija

SLP

El Universal

El ‘Vasco’ destacó las cualidades del rival, actual subcampeón de la Copa América

Osmar Olvera ‘vuelve’ por el Premio Nal. del Deporte
Osmar Olvera ‘vuelve’ por el Premio Nal. del Deporte

Osmar Olvera ‘vuelve’ por el Premio Nal. del Deporte

SLP

El Universal

Francia sigue a paso perfecto
Francia sigue a paso perfecto

Francia sigue a paso perfecto

SLP

AP

Mbappé anota, pero sale lesionado en la victoria ante Azerbaiyán