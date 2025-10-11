Exitoso 1er. Torneo de Raquet en el Club Forma

Con gran entusiasmo y un ambiente familiar se llevó a cabo el Primer Torneo Interno de Raquetbol del Club Forma, evento que marcó un paso importante en el desarrollo de esta disciplina dentro de las nuevas instalaciones deportivas del club, las cuales abrieron sus puertas en marzo de este año y actualmente cuentan con dos modernas canchas de raquetbol.

El torneo fue organizado por Roberto Salazar Oliva, titular de la disciplina en el club, quien coordinó las acciones y dio la bienvenida a los jóvenes participantes que compitieron en la categoría infantil principiantes, mostrando talento, entrega y pasión por el deporte.

Los participantes que animaron la competencia fueron Ema Ortiz, Alika González, Tadeo Valadez, Rebeca Ortiz, Regina Valadez, Isabela Valadez, Frida González, Cielo Valadez, Andrea Cancino, Braulio Díaz y Luis Pérez, quienes disputaron emocionantes encuentros a lo largo de la jornada.

Tras intensos duelos, los ganadores del torneo fueron los siguientes: 1er. lugar, Andrea Cancino; 2do. lugar, Regina Valadez; 3er. lugar, Tadeo Valadez.

La premiación estuvo encabezada por Óscar Quevedo, Gerente General del Club Forma, y Andreina Fernández, Gerente de Deportes, quienes felicitaron a los niños por su destacada participación, por su entusiasmo y espíritu deportivo, así como al profesor Roberto Salazar por su incesante labor en la promoción del raquetbol entre las nuevas generaciones.