Aprehenden a jornaleros por tentativa de homicidio

Agentes de la Fiscalía General del Estado detuvieron a dos probables responsables del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, suscitado en Villa de Reyes.

Los jornaleros Humberto “N” y Mario “N”, habrían participado en un hecho registrado a principios de septiembre de 2025, cuando la víctima fue interceptada en la calle Salitral por ambos sujetos, quienes presuntamente le causaron diversas lesiones de gravedad con un arma blanca.

Ambos señalados fueron detenidos por la Policía de Investigación (PDI), después de que la Fiscalía potosina dirigió acciones legales en contra de los probables responsables. El cumplimiento de las órdenes de aprehensión se llevó a cabo por PDI en diferentes sitios: uno en la capital potosina y otro en la demarcación mencionada.

Los imputados estarán recluidos en el centro penitenciario de la región, a espera de su audiencia inicial, donde se definirá su situación jurídica ante un Juez de control.

