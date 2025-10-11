logo pulso
Osmar Olvera 'vuelve' por el Premio Nal. del Deporte

Por El Universal

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Osmar Olvera ‘vuelve’ por el Premio Nal. del Deporte

México.- Osmar Olvera, de apenas 21 años, ha establecido su nombre como uno de los máximos referentes del deporte mexicano. Ahora, fue propuesto nuevamente al Premio Nacional de Deporte, en la categoría de Deporte no profesional.

Por segunda ocasión consecutiva, Osmar fue nominado luego de consagrarse en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur, con cuatro medallas, y se convirtió en el mexicano más laureado en la historia de los clavados.

El mexicano ganó el oro en trampolín de tres metros individual, después plata en sincronizados y dos bronces en pruebas mixtas. Ocho preseas mundiales en total para él en campeonatos mundiales.

Cifra que lo coloca por encima de figuras históricas como Paola Espinosa y Rommel Pacheco, y apunta a ser uno de los atletas más destacados de la federación mexicana en los Olímpicos de 2028.

OSMAR OLVERA GANÓ EL PREMIO EN 2024

El año pasado, el originario de la Ciudad de México recibió el galardón gracias a sus dos medallas olímpicas en París 2024. Una de playa y una de bronce en trampolín de tres metros individual y sincronizado, respectivamente.

Ahora, su nominación en 2025 no de debe sólo a sus buenos resultados desde la plataforma, sino también al impacto que le ha dado a la visibilidad de la disciplina como tal, sobre todo en México.

¿QUÉ ES EL PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE?

Este título es el máximo reconocimiento otorgado por el Gobierno de México a sus atletas, entrenadores y promotores deportivos que se considera que han contribuido de manera espléndida al desarrollo deportivo del país.

Cada año se evalúan logros nacionales e internacionales, así como la trayectoria y el impacto social de los candidatos al premio.

